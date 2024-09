Powódź. Uczeni ocenią co dalej z mostami

Naukowcy z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów mają pomóc ocenić stan zniszczonych przez powódź mostów, bez względu, czy to jest most krajowy, wojewódzki, należy do powiatu czy do gminy - poinformował w czwartek podczas konferencji prasowej w Nysie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

„Dzisiaj staramy się, żeby jak najszybciej uprzątnąć wszystko to, co stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli rozpocząć prace budowlane i wybudować nowe obiekty; by inżynierowie mogli zastosować nowe rozwiązania, konstrukcje które będą pozwalały choć częściowo wrócić do normalności” - powiedział szef MI Dariusz Klimczak.

Poinformował, że tymczasowy most w Głuchołazach powstanie przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań.

Most tymczasowy będzie szerszy niż ten, który dotychczas funkcjonował.

Jak wcześniej informowano, chodzi o konstrukcję DMS-65, czyli drogowy most składany. Ma zapewnić ruch dwukierunkowy.

Klimczak przekazał ponadto, że zlecił Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów wsparcie każdego samorządowca i każdego zarządcy mostu „bez względu na to, czy to jest most krajowy, wojewódzki, należy do powiatu czy do gminy” - powiedział.

Naukowcy z instytutu mają także natychmiast pomóc ocenić potrzeby dotyczące zniszczeń tych mostów, które dotknęła powódź. Jeżeli most wymaga naprawy, odbudowy czy remontu, muszą to stwierdzić fachowcy. Na tym polega nasze bezpieczeństwo (…) Chcemy w tym newralgicznym momencie zastosować te działania, które pozwolą nam na przyspieszenie różnego rodzaju procedur i prac tak, żebyśmy mogli przejść do tego, czego oczekują od nas mieszkańcy.

Zespoły w gotowości

Jak podał resort infrastruktury, sześć zespołów najlepszych specjalistów IBDiM, instytutu podległego MI, jest już gotowych do wyjazdu na tereny powodziowe. Zespoły z Warszawy i Kielc będą stanowiły wsparcie dla władz lokalnych w dokonywaniu niezbędnych ekspertyz stanu technicznego mostów zalanych przez powódź.

