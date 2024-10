NATO-bis dla Azji? Realna perspektywa

Szef MSZ Japonii Takeshi Iwaya powiedział w środę, że idea azjatyckiego NATO, promowana przez nowego premiera Shigeru Ishibę, jest do rozważenia w perspektywie średnioterminowej. Minister obrony Gen Nakatani przyznał, że szef rządu nie poruszył z nim tej kwestii. Potencjalni członkowie sojuszu są sceptyczni.

„Trudno jest natychmiast ustanowić mechanizm, który nakładałby wzajemne zobowiązania obronne w Azji, więc jest to bardziej wizja na przyszłość” - powiedział Iwaya dzień po objęciu teki ministra spraw zagranicznych.

Również nowy minister obrony Nakatani przyznał podczas swojej pierwszej konferencji, że „we wczorajszych instrukcjach (dla mnie) Ishiba nie wspomniał o rozważaniu czegoś w rodzaju azjatyckiej wersji NATO„.

NATO dla Azji

W opublikowanym we wrześniu artykule dla think tanku Hudson Institute Ishiba, który we wtorek został zaprzysiężony na stanowisko premiera, napisał otwarcie o konieczności powołania struktur dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

Ukraina dzisiaj to Azja jutro. Zastępując Rosję Chinami, a Ukrainę Tajwanem, brak zbiorowego systemu samoobrony, takiego jak NATO, oznacza, że wojny mogą wybuchnąć, ponieważ nie ma obowiązku wzajemnej obrony.

„W tych okolicznościach stworzenie azjatyckiej wersji NATO jest niezbędne do odstraszenia Chin przez zachodnich sojuszników” - wyjaśnił Ishiba, który był wcześniej ministrem obrony. Dodał, że taki sojusz „musi również uwzględniać możliwość udostępnienia przez USA broni nuklearnej lub wprowadzenia broni nuklearnej do regionu”.

Biden tego nie chce?

Japoński portal Nikkei Asia cytował w połowie września urzędnika administracji prezydenta USA Joe Bidena, który powiedział, że taki pakt „nie jest tym, czego chcemy w regionie” Indo-Pacyfiku. Biden opowiada się bowiem za ”budowaniem powiązań i nawyków współpracy w coraz większej liczbie obszarów” zamiast tworzenia „sojuszu w stylu bloku” w tej części świata - mówił anonimowy urzędnik.

Z kolei Subrahmanyam Jaishankar, minister spraw zagranicznych Indii, z którymi Chiny toczą spory terytorialne, powiedział w środę, że nie podziela wizji Ishiby, zaznaczając, że Indie przyjmują „inne podejście” do kwestii obronności.

Chiny wcześniej krytykowały inne inicjatywy bezpieczeństwa, w tym grupę Quad, w skład której wchodzą Japonia, USA, Australia i Indie, opisując ją przed kilkoma laty jako azjatyckie NATO, które może wywołać jeszcze większe napięcia w regionie.

Krzysztof Pawliszak

PAP/ as/

