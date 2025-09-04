Złoto Glapińskiego. 515,3 tony i będzie dużo więcej!

NBP zgromadził rezerwy złota w postaci 515,3 ton kruszcu – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej. Ujawnił, że złoży wniosek do zarządu NBP o nowe zakupy kruszcu.

NBP zgromadził rezerwy złota w postaci 515,3 ton kruszcu – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej.

Mamy złoto warte 204 mld zł

Przeliczając jego wartość po ostatnim kursie 3490 dolarów za uncję wartość zgromadzonych rezerw kruszcu wynosi 57,824 miliarda dolarów. Wartość zasobów w złotych sięga 204 mld zł – podał prezes NBP.

Prof. Adam Glapiński ujawnił, że złoży do zarządu NBP wniosek o nowe zakupy złota i podwyższenie udziału tego kruszcu w aktywach rezerwowych z 20 proc. obecnie do 30 proc.

Dodał, że NBP zaczął kupować złoto z dużym wyprzedzeniem niż inne banki centralne. „W tym tygodniu przyszła informacja, że złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze.(…) To jest to co przewidzieliśmy w NBP kilka lat temu” - zaznaczył.

Sek, PAP

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rządu Tuska miłość do wiatraków. „Branża na skraju bankructwa”

PKP Intercity wybrało. Kto wygrał umowę za 4,1 mld zł?

To Donald Tusk jest ojcem chrzestnym umowy Mercosur

»»Ekskluzywny wywiad z prezydentem Karolem Nawrockim po rozmowach w Białym Domu – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!