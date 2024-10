PGG "w trudnej sytuacji finansowej"

PPGG w komunikacie poinformowała, że jej sytuacja finansowa jest trudna. Zgodnie z prognozami sprzedaż węgla w 2024 r. miała wynieść 22 mln ton. Tegoroczna analiza sytuacji rynkowej wykazała, że będzie to ostatecznie 17 mln ton, co „przekłada się na spadek dochodu o ok. 2,5 mld złotych”.

„ Analiza każdego miejsca pracy”

„W ruchu Bielszowice pracuje ok. 2300 osób. Bardzo dokładnie zostanie przeanalizowane każde miejsce pracy i możliwości skorzystania pracowników m.in. z urlopów górniczych, odpraw, alokacji na inne ruchy czy wykonywania prac związanych z wygaszaniem kopalni. Wybrane osoby będą mogły skorzystać z programu dobrowolnych odejść” – poinformowała PGG.

Likwidacja czy połączenie?

Rzeczniczka PGG Ewa Grudniok w rozmowie z PAP podkreśliła, że dotychczas odbyło się pierwsze z serii spotkań przedstawicieli spółki ze stroną społeczną w tej sprawie. Zapowiedziała, że szczegóły i możliwe rozwiązania techniczne będą omawiane podczas kolejnych rozmów.

Początkowo – zgodnie z zapisami umowy społecznej dla górnictwa – ruchy „Halemba” i „Bielszowice” miały zostać połączone wraz z początkiem 2023 r. Ich odrębne funkcjonowanie przedłużono do końca 2025 r. z powodu wzrostu popytu na węgiel po eskalacji wojny w Ukrainie. Jako jeden zakład ostatecznie „Halemba” i „Bielszowice” mają zostać wygaszone w 2034 r.

„ Sytuacja finansowa jest trudna”

PGG w komunikacie poinformowała, że jej sytuacja finansowa jest trudna. Według prognoz sprzedaż węgla w 2024 r. miała wynieść 22 mln ton. Tegoroczna analiza sytuacji rynkowej wykazała, że będzie to ostatecznie 17 mln ton, co „przekłada się na spadek dochodu o ok. 2,5 mld złotych”.

Umowa społeczna

Zgodnie z zapisami umowy społecznej dla górnictwa ruchy „Halemba” i „Bielszowice” miały zostać połączone wraz z początkiem 2026 r. Przedstawiciele PGG podczas spotkania ze stroną społeczną zaproponowali przyspieszenie tego procesu i połączenie obu zakładów w połowie 2025 r. Według komunikatu spółki dzięki temu wydobycie w ruchu „Bielszowice” mogłoby potrwać do połowy 2026 r., a nie jak wcześniej planowano do końca 2025 r.

