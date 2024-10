Szok! Bezpośrednie inwestycje zagraniczne nam wywiało

W najnowszym wydaniu biuletynu „Tygodnik Ekonomiczny” Polskiego Instytutu Ekonomicznego znalazła się bardzo znacząca informacja statystyczna z sugestywnym wykresem. Analitycy PIE odnotowali załamanie się w 2024 roku dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (tzw. BIZ) w Polsce i w Niemczech. Chodzi o budowę nowych fabryk i zakładów produkcyjnych na terenie danego kraju

Wartość ogłoszonych inwestycji greenfield w Polsce i Niemczech / autor: materiały prasowe PIE

Dwukrotnie spadł napływ BIZ do Polski w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. w porównaniu do tego samego okresu 2023 r. 2,5-krotnie spadła wartość ogłoszonych inwestycji typu greenfield w Niemczech w pierwszych ośmiu miesiącach 2024 r. w porównaniu do tego samego okresu 2023 r.