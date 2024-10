Zyski wielkiego banku wyraźnie powyżej prognoz

Zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2024 roku wzrósł do 189,8 mln zł z 102,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto okazał się 32 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 143,5 mln zł. Oczekiwania sześciu maklerskich co do zysku netto banku w trzecim kwartale 2024 roku wahały się od 113,4 mln zł do 212 mln zł.

Problem z portfelem kredytów hipotecznych

Koszty rezerw na ryzyko prawne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych wyniosły w III kwartale 532,8 mln zł. Bank informował wcześniej, że szacuje rezerwę na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na 470 mln.

Wskaźnik rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych kredytów brutto jest na poziomie 111 proc.

Bank podał, że w III kwartale zawarł 1.081 ugód z kredytobiorcami frankowymi, co oznacza, że od początku programu osiągnął poziom 24,6 tys. polubownych ugód, co stanowi równowartość 40 proc. liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia oferty ugód.

Millennium poinformował, że napływ nowych roszczeń związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi przeciwko bankowi spadł poniżej 1.500 spraw, z rosnącym udziałem roszczeń dotyczących spłaconych kredytów (19 proc. liczby wszystkich aktywnych roszczeń).

Wyniki finansowe w I-III kwartale 2024 r.

W okresie I-III kwartału 2024 roku zysk netto grupy Banku Millennium wzrósł do 546,7 mln zł z 460,6 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w trzecim kwartale 1.489,1 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań (konsensus PAP Biznes wynosił 1.458 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 9 proc. rdr i 26 proc. kdk.

W III kwartale odwrócono 44 mln zł szacowanego kosztu wakacji kredytowych dla kredytobiorców z kredytami hipotecznymi w PLN.

Wynik odsetkowy netto skorygowany o koszt wakacji kredytowych (44 mln zł) wzrósł o 5 proc. kdk i osiągnął nowy rekordowy poziom.

Kwartalna marża odsetkowa (NIM) poszerzyła się do 439 pb. z 428 pb. w poprzednim kwartale, co było głównie efektem niższego kosztu depozytów.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 198,6 mln zł wobec konsensusu na poziomie 197,8 mln zł i wzrósł 6 proc. w ujęciu rok do roku i 4 proc. kdk.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych), wyniosło w trzecim kwartale 158,1 mln zł i było 19 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 133,2 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego jest na poziomie 53 pkt. bazowych

Solidne wyniki operacyjnej-

W II kwartale bank powrócił do płacenia podatku bankowego (obciążenie w wysokości 35 mln zł w czerwcu), podczas gdy III kwartał przyniósł pełne kwartalne obciążenie w wysokości 99 mln zł.

Bank podał, że III kwartał 2024 r. był kolejnym solidnym kwartałem z punktu widzenia działalności operacyjnej. Wzrost kredytów zaczął nabierać tempa (+1 proc. kdk i +3 proc. rdr, ale +2 proc. i +5 proc. odpowiednio bez wpływu kurczącego się portfela walutowych kredytów hipotecznych) z uruchomieniami kredytów gotówkowych na poziomie bliskim rekordowemu poziomowi 2 mld zł.

Liczba aktywnych klientów detalicznych pozostała w stałym trendzie wzrostowym (3.120 tys., wzrost o 5 proc. rdr), a wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 9 proc. kdk do 10,5 mld zł.

Skonsolidowany wskaźnik Tier1 jest na poziomie 15,3 proc. i TCR na poziomie 17,9 proc. - nadwyżki kapitałowe na poziomie odpowiednio 5,5 pp. i 5,7 pp.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: zatrzymać drożyznę Tuska!

Tusk rozbije Lasy Państwowe? Na początek pozwalnia!

Katastrofa Volkswagena! Zamyka fabryki, zwolni tysiące

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek na antenie telewizji wPolsce24: „naruszyłem wielkie, wielomiliardowe interesy. Może został wydany na mnie wyrok?” – oglądaj tutaj: