Polski eksport posypał się na całego. Ujemne saldo

Saldo rachunku bieżącego we wrześniu 2024 r. było ujemne i wyniosło 6,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł – poinformował w środę NBP.

Z danych przedstawionych przez bank centralny w środę wynika, że we wrześniu 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (13,0 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (3,0 mld zł), dochodów pierwotnych (13,8 mld zł) i dochodów wtórnych (2,3 mld zł).

„We wrześniu 2024 r. wartość eksportu zmniejszyła się o 6,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. i wyniosła 107,1 mld zł. Wartość importu towarów w porównaniu do września 2023 r. zmniejszyła się o 2,1 proc. do 122,9 mld zł. Dynamiki handlu zagranicznego pozostają pod wpływem niskiej aktywności zarówno w polskiej gospodarce, jak i w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi” – poinformował NBP.