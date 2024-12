Będą nowe, dokładniejsze oznaczenia warzyw i owoców

1 stycznia wchodzą w życie nowe, restrykcyjne przepisy dotyczące znakowania owoców i warzyw w sklepach. Dotyczą one również produktów sprzedawanych przez internet. Jakie dane muszą obowiązkowo znaleźć się na etykietach?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, są to: czytelne i dobrze widoczne szczegółowe informacje dotyczące kraju pochodzenia danego artykułu oraz – w stosownych przypadkach – klasy produktu, jego wielkości, odmiany lub typu handlowego. Etykiety powinny znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie oferowanych towarów.

Pakowane warzywa i owoce nie są wyjątkiem

Jeśli chodzi o konfekcjonowane owoce czy warzywa, na każdym opakowaniu – nie tylko zbiorczym, ale również detalicznym – muszą znaleźć się nazwa i adres podmiotu pakującego lub wysyłającego towar, a także pełna nazwa państwa, z którego on pochodzi.

Znaki handlowe też są etykietą

Zgodnie z unijnymi przepisami, określenie „etykieta” odnosi się również do znaków handlowych i firmowych widniejących na opakowaniu. Niestety, w takich sytuacjach wprowadzanie konsumentów w błąd zdarza się regularnie. Aby tego uniknąć, producenci powinni unikać określeń typu „najwyższa jakość”, czy produkt „premium”, jeśli nie jest to potwierdzone stosownymi certyfikatami. Tym bardziej, że to właśnie producenci żywności ponoszą odpowiedzialność za wprowadzane do obrotu artykuły – również w zakresie ich rzetelnego oznakowania.

Grzegorz Szafraniec

na podst. mat. IJHARS

