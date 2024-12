Były prezes Alior Banku w nowej roli

Grupa PMPG Polskie Media, właściciel spółki Orle Pióro S.A., wydawcy tygodnika „Do Rzeczy” poinformował, że Grzegorz Olszewski, były prezes zarządu Alior Banku został w niej zatrudniony z zadaniem skuteczne przygotowania i przeprowadzenia debiutu spółki na rynku NewConnect oraz wsparcie jej dalszego rozwoju.

Grzegorz Olszewski jako prezes zarządu Alior Banku odpowiadał za realizację strategii wdrażania nowoczesnych technologii oraz transformacji cyfrowej. Pod jego kierownictwem bank znacząco poprawił wyniki finansowe, osiągając rekordowy zysk netto przekraczający 2 miliardy złotych w 2023 roku.

„Dołączyłem do Grupy PMPG z jasnym celem: przygotowanie Orle Pióro do debiutu giełdowego oraz dalszy rozwój spółki. Współczesny rynek mediów, podobnie jak sektor bankowy, wymaga dynamicznej adaptacji do zmian technologicznych. Kluczowym elementem naszej strategii będzie cyfryzacja procesów i treści, aby lepiej docierać do nowoczesnego odbiorcy. Inwestycje w technologie zwiększą efektywność i umocnią pozycję spółki jako lidera w dostarczaniu opiniotwórczych treści” – podkreśla Grzegorz Olszewski.