Analitycy: polski konsument ostrożny i oszczędny

Dane listopadowe o sprzedaży detalicznej (+3,1 proc. r/r) były wyższe od konsensusu (+1 proc. r/r) i - w odróżnieniu od tąpnięcia we wrześniu - kierują tegoroczną ścieżkę spożycia gospodarstw domowych ku umiarkowanemu odbiciu, oceniają analitycy. Ekonomiści zwracają uwagę na utrzymujący się słabszy niż przed rokiem popyt na dobra trwałego użytku i tendencję do oszczędzania, co daje obraz ostrożnego i oszczędzającego konsumenta.

Główny Urząd Statystyczny podał dziś, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,1 proc. (wobec spadku o 0,3 proc. w listopadzie 2023 r.). W porównaniu z październikiem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 1,2 proc. W okresie styczeń-listopad2 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2,7 proc. (wobec spadku o 2,4 proc. w analogicznym okresie 2023 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2024 r. była o 1 proc. wyższa w porównaniu z październikiem 2024 r.

W listopadzie za wzrostem sprzedaży detalicznej r/r stała głównie sprzedaż samochodów związana z zaostrzenia norm emisji spalin, farmaceutyki, paliwa oraz w kategoria pozostałe. Według ekonomistów skłonność do konsumenta do odbudowy oszczędności, które silnie obniżyły się w okresie latach 2022 –2023 ograniczają potencjał do wzrostu wydatków gospodarstw domowych, zwłaszcza towarów.

Ekonomiści Banku Pekao wskazują, że poziom sprzedaży towarów „od prawie trzech lat stoi w miejscu”, a konsumpcję od dłuższego czasu napędza sprzedaż w sektorze usług.

Analitycy oceniają, że wrześniowe załamanie sprzedaży detalicznej nie potwierdziło obaw o stagnację konsumpcji, jednakże proces ożywienia jest umiarkowany. Ekonomiści i szacują, że dynamika konsumpcji prywatnej w IV kw. będzie oscylować w przedziale ok. 2,5-3 proc. r/r wobec notowanych 0,3 proc. w III kw. br. i jako główny motor gospodarki w tym roku dają szansę wzrostu PKB ok. 3 proc. r/r.

„Listopadowe dane to dobry prognostyk dla konsumpcji prywatnej, która w 4kw24 powinna być wyraźnie mocniejsza, po bardzo słabym wyniku w 3kw24 (zaledwie +0,3 proc.r/r). Jest to o tyle ważne, że przy słabości popytu inwestycyjnego to właśnie konsumpcja jest głównym motorem napędowym popytu krajowego i wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w 4kw24 zapowiada nieco mocniej niż 2,7 proc.r/r w 3kw24. Mocny zakupowo sezon świąteczny może popchnąć wzrost konsumpcji i PKB powyżej 3 proc.r/r w 4kw24. Widzimy szansę na nieco mocniejszy wzrost PKB w 2024 niż nasza obecna prognoza 2,7 proc.” - analityk ING Bank Śląski Adam Antoniak

„Powoli zapominamy o fatalnych danych za wrzesień, a ewolucja sprzedaży staje się bardziej zgodna z fundamentami. Listopadową sprzedaż ciągnęły w górę samochody (+28,1 proc. r/r, efekt zaostrzenia norm emisji spalin do 2025), rosła też sprzedaż farmaceutyków (+7,2 proc. r/r), paliw (+4,1 proc. r/r) oraz w kategorii pozostałe (+14,8 proc. r/r). Dane wpisują się w nasz scenariusz zakładający wzrost konsumpcji o ok 2,5 proc. r/r w 4q24” - analitycy PKO Banku Polskiego

„W Polsce nie ma boomu konsumpcyjnego, a wszystkie miary aktywności wydatkowej konsumentów pokazują stosunkowo powolne ożywienie. W powiązaniu z wysokim realnym wzrostem dochodów sugeruje to, że skłonność do oszczędzania pozostaje podwyższona, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Jak długo pozostanie podwyższona? Zapewne tak długo, jak wysokie będą stopy procentowe” - Bank Pekao

