Kto i kiedy w rządzie zajmie się energetyką?

Ten protest to jest ostatnia szansa, by rządzący zrozumieli, że bezpieczeństwo energetyczne kraju jest zagrożone; związkowcy musieli wyjść na ulice – mówi była minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, komentując dzisiejszy protest związkowców z elektrowni i górników w stolicy.

Dziś w Warszawie odbyła się akcja protestacyjna zorganizowana przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Związkowcy i pracownicy elektrowni kopalni próbują w ten sposób nie tylko bronić swoich miejsc pracy, lecz także ostrzegają przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. A za takie uważają rządowe plany mające doprowadzić do szybkiego zamknięcia tradycyjnych elektrowni węglowych i „przejścia” na źródła odnawialne. Od dekad polski miks energetyczny bazuje na stabilnych źródłach czyli właśnie węglowych i dostarczają krajowi 60 proc. potrzebnej energii, ale już w 2030 roku proporcje mają się odwrócić. Główną rolę odgrywać farmy wiatrowe i słoneczne - takie plany ma rząd.

Związkowcy z Solidarności domagają się m.in. utrzymania elektrowni węglowych, w tym Elektrowni Rybnik, Dolna Odra i Łaziska / autor: PAP/Marcin Obara

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska uważa, że „ulica to odpowiedź na pomysły rządowe, które są bardzo groźne dla nas wszystkich”

Wystarczy spojrzeć na najnowszy raport operatora sieci czyli spółki PSE, która ostrzega – tak jak dziś protestujący – że grozi nam tzw. luka mocy wytwórczych, która począwszy od 2027 roku będzie się coraz bardziej pogłębiać, a to nic innego jak groźba blackoutu, dlatego trzeba przedłużyć życie bloków węglowych, bo dopóki nie będziemy mieć elektrowni atomowej, to one i gazowe zapewniają nam bezpieczeństwo – mówi była minister klimatu i środowiska.