Nawrocki: żyjemy w wolnej Polsce dzięki ludziom Solidarności

Polska dziękuje setkom tysięcy i milionom tych, którzy stanęli po dobrej stronie w rewolucji sierpnia roku 1980 - powiedział prezydent Karol Nawrocki w niedzielę w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Solidarność jest prawdziwym, wzorcowym związkiem zawodowym, a zarazem ruchem społecznym, który dba o sprawy pracownicze i społeczne - powiedział w trakcie obchodów były prezydent Andrzej Duda.

Podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej Nawrocki powiedział, że to święto jest o tych, „którzy zachowali się jak trzeba w roku 1980, a o których państwo polskie na wiele lat i na wiele dekad zapomniało”.

Jak dodał, to święto tych, którzy nie usłyszeli nigdy od Polski słów: „dziękuję za to, że w sierpniu byłeś w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni Szczecińskiej i w całej Polsce, po to, aby walczyć o naszą wolność i niepodległość”. „Ja mogę żyć w wolnej Polsce dzięki wam i chcę wam za to podziękować, bohaterowie Solidarności” - powiedział prezydent.

Nawrocki podkreślił, że takim ludziom w imieniu b. prezydenta Andrzeja Dudy - obecnego na uroczystości - przez ostatnie lata wręczał jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzyże Wolności i Solidarności. „Wręczałem je tu, w sali BHP i w całej Polsce. Wręczałem je tym, którzy uciekli z wizji państwa polskiego na wiele dekad po roku 1989” - podkreślił prezydent, zapewniając, że będzie nadal upominać się o nich.

31 sierpnia i Porozumienia Sierpniowe były tym momentem, w którym można było stanąć po właściwej stronie, po stronie głosu narodu, obywateli ówczesnej PRL, ale tych, którzy mieli w swoim sercu wolność. To moment, w którym można było przebić się przez swoje ograniczenia partyjne, ideologiczne, przez statusy ekonomiczne, zawodowe, społeczne i można było stanąć razem i dojść do porozumienia, które było potrzebne - mówił.

Jak dodał, Porozumienia Sierpniowe pokazują też, że „można być człowiekiem wolności, że można wolność kochać, można wolności służyć, ale nie trzeba ulegać temu, co dzisiaj często widzimy, a więc radykalnemu liberalizmowi”. -

Bo wolność to nie jest oderwanie się od wartości. Wolność nie może być wbrew wolności innych. Wolność może być oparta o wartości i o poczucie odpowiedzialności i tego uczą nas Porozumienia Sierpniowe - oświadczył Nawrocki.

Prezydent mówił też, że musimy być gotowi do „kompromisów, które służą naszej narodowej wspólnocie”.

Musimy bronić się dzisiaj, jako wspólnota narodowa przed pogardą obcych, ale też - co być może dla nas najważniejsze - przed własnym zwątpieniem. Bo jak my, współcześni Polacy, możemy wątpić w siebie, jeśli mamy Solidarność, Jana Pawła II, jeśli znamy naszą historię, nasze narodowe dziedzictwo - zaznaczył Nawrocki.

Po uroczystości w sali BHP prezydent Nawrocki ma złożyć kwiaty pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej a o godz. 16 uczestniczyć w nabożeństwie w gdańskiej bazylice św. Brygidy.

»» O obchodach rocznicy Ruchu Solidarnośći czytaj tutaj:

45. lat temu w Gdańsku działa się historia

Nawrocki z Dudą w 45. rocznicę Sierpnia 1980

Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w historycznej Sali BHP Stoczni w Gdańsku / autor: PAP/Adam Warżawa

Andrzej Duda: Solidarność - wzorcowy związek zawodowy, który dba o sprawy społeczne

Solidarność jest prawdziwym, wzorcowym związkiem zawodowym, a zarazem ruchem społecznym, który dba o sprawy pracownicze i społeczne - powiedział były prezydent Andrzej Duda w niedzielę w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że Solidarność jest ruchem społecznym, który dba także „o tych przysłowiowych słabszych, którym gorzej się żyje, ale w istocie także i o całokształt Rzeczypospolitej, która przecież powinna się rozwijać na zasadach społecznej gospodarki rynkowej, a nie liberalnej wolności, która będzie wspierała tylko tych, którzy sobie dobrze radzą”.

Solidarność niczego więcej od polityków nie oczekuje. Tylko tego, że będą dbali o sprawy pracownicze i społeczne, bo to jest z punktu widzenia Solidarności rzecz najistotniejsza i to w gruncie rzeczy jest wyrażenie całej większości systemu wartości, któremu w istocie powinno odpowiadać nowoczesne, prawdziwe państwo. Państwo, w którym dla każdego obywatela jest miejsce - powiedział były prezydent.

Morawiecki: Solidarność - oryginalne polskiej dzieło, fenomen wzbudzający podziw całego świata

_Narodowy zryw Sierpnia 1980 to jedna z chwalebnych kart polskiej historii. Uczestnictwo w nim wymagało odwagi, gdyż poprzednie wielkie protesty, te z czerwca 1956 czy grudnia 1970, prosowiecka tyrania topiła we krwi. Pamiętać powinniśmy nie tylko o porozumieniach, które reżim zmuszony został podpisać w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, ale też o Katowickim z 11 września 1980, przesądzającym o prawie tworzenie wolnych związków zawodowych na terenie całego kraju_ – napisał na X wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki.

Solidarność - oryginalne polskiej dzieło, fenomen wzbudzający podziw całego świata, dokonała nieodwracalnego wyłomu w monolicie komunistycznego zniewolenia. To polska Solidarność otwarła Europie drogę ku zburzeniu dzielących ją murów i wolności. Grzeszy, kto zapomina, jak wiele zawdzięczamy ludziom polskiego Sierpnia i Solidarności – podsumował Mateusz Morawiecki.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki ogłasza czerwony alarm budżetowy!

Szokujące! Rząd w 2026 r. musi pożyczyć 423 mld zł

System kaucyjny. Rośnie spór wokół szklanych butelek

»»Prof. Konrad Raczkowski, ekonomista: czy Polsce grozi bankructwo? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!