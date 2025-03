Reflex: litr benzyny na stacjach poniżej 6 zł!

Ceny paliw na stacjach benzynowych mogą w przyszłym tygodniu spaść nawet o około 5 groszy na litrze – szacują analitycy Refleksu.

Z danych, które przytaczają wynika, że średni poziom detalicznych cen benzyny 95 i diesla spadł w kończącym się tygodniu odpowiednio o 6 i 7 groszy na litrze i wynosi obecnie odpowiednio 6,02 i 6,16 zł za litr. Kolejne dni mogą przynieść dalsze obniżki – po około 5 groszy na litrze, co oznacza, że średnia cena benzyny 95 może spaść do 5,95 zł, a diesla do około 6,12 zł za litr.

Jak przypomina Reflex, w dalszym ciągu ceny paliw są zauważalnie niższe niż przed rokiem. Benzyna 95 w skali roku staniała o 42 grosze na litrze, zaś olej napędowy o 51 groszy.

Źródło: Stooq/PAP**

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jak w Northvolt wyparowało 15 mld dol.

Niech nas dziś nie zmyli deszcz. Idzie wielka susza!

Tatuaże bardziej niebezpieczne, niż się zdaje

»»Skok Von der Leyen na oszczędności Polaków – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24