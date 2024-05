Spadki na Wall Street. Jaka będzie przyszłość?

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów. Nasdaq spadł poniżej poziomu 17.000 punktów, który przekroczył dzień wcześniej po raz pierwszy w historii.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,06 proc. i wyniósł 38.441,54 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,74 proc. i wyniósł 5.266,95 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,58 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.920,58 pkt.

Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 1,47 proc. do 2.036,40 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 10,68 proc., do 14,30 pkt.

Ryzyko podwyższonej rentowności obligacji na dłuższy czas zaczyna wywierać negatywny wpływa na wyceny akcji i wydaje się, że krótkoterminowa presja na giełdach jest czymś oczywistym. Niemniej jednak w obliczu osłabienia oczekiwań inflacyjnych i możliwych wkrótce obniżek stóp procentowych, uważamy, że rynki mogą nadal rosnąć – powiedział Leonardo Pellandini, strateg kapitałowy w Bank Julius Baer.

Jaka będzie przyszłość?

„Inwestorzy pytają: „Co przyniesie lato? I czy otoczenie makro naprawdę się zmienia? Rok mija szybko. A prawdopodobieństwo wydarzenia się niektórych rzeczy, których się spodziewano, maleje” - dodała Shelby McFaddin, analityk inwestycyjny w Motley Fool Asset Management.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdą się piątkowe odczyty danych makroekonomicznych, w tym preferowanej przez Fed miary inflacji - deflatora PCE za kwiecień i wstępnego odczytu wskaźnika cen konsumpcyjnych ze strefy euro za maj, by ocenić ścieżkę dla stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego przed posiedzeniem w przyszłym tygodniu.

Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed zostały zmniejszone. Neel Kashkari wspomniał, że nadal nie możemy odrzucić możliwości podwyżki stóp w 2024 roku. Jeśli w piątek zobaczymy lekkie spowolnienie inflacji, z pewnością ugruntuje to możliwość obniżki stóp procentowych we wrześniu – powiedziała Aneeka Gupta, dyrektorka ds. badań makroekonomicznych w WisdomTree.

„Inflacja w USA okazuje się bardziej sztywna, niż oczekiwał Fed i spodziewamy się, że publikacja indeksu PCE w tym tygodniu utwierdzi pogląd, że tego lata Fed nie obniży stóp proc.” – powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth LLP.

Zdaniem inwestorów

Według narzędzia CME FedWatch, inwestorzy oceniają ok. 50 proc. szans, że pierwsza obniżka stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych zostanie dokonana we wrześniu.

W przypadku spodziewanego braku działań na nadchodzącym posiedzeniu Fedu 12 czerwca, stopa funduszy federalnych pozostanie przez blisko rok na poziomie, który według nas, będzie poziomem docelowym stóp w tym cyklu – podali w raporcie analitycy z Wells Fargo Investment Institute.

Nvidia na koniec dnia wzrosła niespeła 1 proc., odwracając wczesną stratę w wysokości 2,6 proc. Spółka rosła na każdej sesji giełdowej od czasu swojego dobrego raportu finansowego w zeszłym tygodniu, ze skumulowanym wzrostem po publikacji wyników o prawie 20 proc.

Wszystkie 11 sektorów, które składają się na szeroki indeks S&P 500, spadło podczas środowej sesji, podkreślając skalę słabości rynku. Ponad 400 spółek wchodzących w skład indeksu zanotowało w ciągu dnia spadki.

Ponad dwie trzecie z 30 spółek wchodzących w skład indeksu Dow spadło.

UnitedHealth spadł ponad 4 proc. po komentarzu zarządu dotyczącym działalności Medicaid.

Marathon Oil zyskał ponad 8 proc. po tym, jak w mediach podano, że ConocoPhillips prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu firmy w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje za nieco ponad 15 mld USD wartości rynkowej.

American Airlines spadły ponad 13 proc. Linie lotnicze podały, że skorygowany zysk spółki w II kw. wyniesie 1,00-1,15 USD na akcję, co oznacza spadek wobec wcześniejszych szacunków na poziomie 1,45 USD na akcję.

Co poszło w górę?

Akcje DICK’S Sporting Goods poszły w górę o 16 proc. po tym, jak firma podniosła prognozy rocznej sprzedaży i zysków.

Abercrombie & Fitch zyskał 24 proc. Spółka podała, że zanotowała najlepszy kwartał pod względem wyników finansowych w swojej historii.

Robinhood Markets zyskał 3 proc. po tym, jak firma uruchomiła swój pierwszy w historii plan wykupu akcji.

Według danych LSEG, spośród 480 spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały kwartalne raporty finansowe, 77,9 proc. przekroczyło szacunki analityków w porównaniu do długoterminowej średniej wynoszącej 66,7 proc.

