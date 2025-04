Kalifornia czwartą gospodarką świata

Kalifornia została czwartą co do wielkości gospodarką na świecie – oświadczył gubernator tego amerykańskiego stanu Gavin Newsom, cytowany w piątek przez stację BBC. W 2024 roku kalifornijski PKB wyniósł 4,10 bln dol., przewyższając PKB Japonii (4,01 bln dol.).

Amerykański stan ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym jako całości (29,18 bln dol.), Chinom (18,74 bln dol.) i Niemcom (4,65 bln dol.) - wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego cytowanych na stronie internetowej władz Kalifornii.

„Kalifornia nie tylko dotrzymuje kroku światu – my wyznaczamy tempo” – podkreślił Newsom w oświadczeniu. „Świętujemy sukces, ale zdajemy sobie sprawę, że nasz postęp jest zagrożony przez lekkomyślną politykę celną obecnej administracji federalnej (prezydenta USA Donalda Trumpa)” – dodał. „Kalifornijska gospodarka napędza kraj i musi być chroniona” - zaznaczył prominentny polityk Partii Demokratycznej, wymieniany - jak przypomniała BBC - wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta w wyborach w 2028 r.

W połowie kwietnia Kalifornia, jako pierwszy stan w USA, wniosła pozew kwestionujący serię ceł wprowadzonych przez Trumpa w handlu zagranicznym, argumentując, że szkodzą one konsumentom i przedsiębiorcom, a także są bezprawne, bo konstytucja to Kongres, a nie administrację, wyraźnie uprawnia do nakładania ceł.

Według MFW w 2024 r. gospodarka Kalifornii rosła w tempie 6 proc., czyli szybciej każda z trzech największych gospodarek świata (dla USA było to 5,3 proc., dla Chin 2,6 proc., a dla Niemiec 2,9 proc.). Średni wzrost PKB amerykańskiego stanu w latach 2021-2024 wyniósł 7,5 proc. Według wstępnych danych w 2026 r. Kalifornię mogą prześcignąć Indie, które dziś zajmują piąte miejsce na liście, a ich PKB wynosi 3,9 bln dol.

Nazywana „złotym stanem” Kalifornia jest wiodącym producentem rolnym i ważnym ośrodkiem produkcji przemysłowej w USA. Działa tam ponad 36 tys. zakładów produkcyjnych zatrudniających łącznie ponad 1,1 mln osób.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prezes NBP: Polska ma już ponad 500 ton złota!

Nastroje konsumenckie pod psem. Głęboki spadek!

Bank Światowy mocno tnie prognozy wzrostu dla Polski

»»Nasze firmy bankrutują! Awantura podczas Komisji! Rząd wstrzymuje wypłaty przedsiębiorcom – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24