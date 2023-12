12 miesięcy rozwoju własnego biznesu

Jak mówi polskie przysłowie - dla chcącego nic trudnego. W końcu swoje życie można całkowicie zmienić nawet w 12 miesięcy. Pokazuje to przykład Joanny Kacprzak, która pod koniec listopada 2022 r. uruchomiła swój biznes pod szyldem Żabki. Choć początki nie należały do najłatwiejszych, to dziś z sukcesem prowadzi własną działalność i z nadzieją patrzy w przyszłość.

Pani Joanna wcześniej przez trzy miesiące pracowała jako sprzedawczyni w sklepie Żabka, a także zajmowała stanowisko przedstawiciela handlowego w innej firmie.

Przez dłuższy okres zastanawiałam się nad własnym biznesem. Lubię zawodowe wyzwania, ale nie chciałam już dłużej pracować u kogoś. Do otwarcia własnej Żabki namawiał mnie przyjaciel, który od kilku lat zarządzał swoim sklepem w tej sieci. Dałam sobie czas na rozważania, potem niemal z dnia na dzień podjęłam decyzję o współpracy z siecią. Poza rekomendacją znajomego, wpływ na moją decyzję miał także niewysoki wkład własny oraz pomoc niemal w każdym obszarze działalności - wspomina franczyzobiorczyni prowadzącą od niewiele ponad roku sklep w Młodzieszynie k. Sochaczewa.

Sklep Żabka w Młodzieszynie woj. mazowieckie, prowadzony przez Joannę Kacprzak / autor: materiały reklamowe

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z Żabką od samego początku mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony sieci. Na start otrzymują gotowy sklep – w pełni zatowarowany i wyposażony w sprzęt oraz meble. Zyskują ponadto dostęp do bezpłatnych szkoleń, narzędzi technologicznych (jak aplikacja Cyberstore czy Pakiet Optiplan do zdalnego zarządzania sklepem), zaplecza logistycznego, opiekę partnera ds. sprzedaży, a także wsparcia serwisowego, marketingowego czy IT. Wszyscy objęci są specjalnym ubezpieczeniem „Polisa na biznes”, chroniącym przed ewentualnym niepowodzeniem działalności.

W codziennym prowadzeniu placówki bardzo przydatne są takie urządzania jak tablet, poprzez który otrzymuję wszystkie najważniejsze informacje i komunikaty od sieci, kolektor danych pomagający przy dostawach czy aplikacja Cyberstore, dzięki której mogę na przykład składać zamówienia z domu. Doceniam również nieodpłatną edukację w różnej formie, jaką oferuje nam sieć - zaznacza Joanna Kacprzak.

I dodaje: To był dla mnie dobry rok pod każdym względem - zawodowym, osobistym i finansowym. Udowodniłam sobie, że jestem w stanie z sukcesem rozwijać własny biznes. Zwiększyłam osiągane przychody. Poza prowadzeniem Żabki, jestem też trenerką personalną. Ukończyłam Akademię Przedsiębiorczości, organizowaną przez sieć we współpracy z Politechniką Warszawską.

Jak otworzyć sklep franczyzowy Żabka?

Aby samemu zacząć prowadzić sklep Żabka, należy skontaktować się z przedstawicielem sieci, wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej https://franczyza.zabka.pl. Po wstępnej rozmowie na kandydatów czeka proces rekrutacji, na który składają się dwuetapowe spotkania z partnerem odpowiedzialnym za rekrutację, managerem oraz szkolenia w sklepie trenerskim zakończone egzaminem.

Niezwykle istotne są predyspozycje osobiste - motywacja, zaangażowanie czy umiejętności komunikacyjne. Przyszli franczyzobiorcy muszą również zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, gdyż jako indywidualni przedsiębiorcy samodzielnie rozliczają podatki czy regulują kwestie związane z zatrudnieniem.

Do tego biznesu, ważne jest to, aby mieć głowę na karku, a także zbudować zaufany, zaangażowany zespół pracowników. Duże znaczenie ma dobra atmosfera w pracy. Przydaje się też konsekwencja w podejmowanych działaniach, wymaganie wysokich standardów od pracowników, ale i od siebie samego – dodaje przedsiębiorczyni z Młodzieszyna.

Więcej informacji o franczyzie z Żabką https://franczyza.zabka.pl.

Artykuł sponsorowany