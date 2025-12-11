Marcin Wojewódka odwołany z RN PKP Cargo!

Marcin Wojewódka został odwołany ze składu rady nadzorczej PKP Cargo - poinformowała spółka w czwartkowym raporcie bieżącym. Wojewódkę odwołał największy akcjonariusz kolejowego przewoźnika - spółka PKP SA, która kontroluje pakiet 33,01 akcji.

W środę w trakcie notowań, dziesięć minut przed południem, PKP Cargo opublikowało raport bieżący, w którym poinformowało, że wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki Marcin Wojewódka sprzedał 91 tys. 703 akcje PKP Cargo średnio po 12,56 zł za papier.

Po zakończeniu środowych notowań na GPW spółka przekazała, że Marcin Wojewódka kupił 91 tys. 703 akcje PKP Cargo po średniej cenie 11,53 zł. Kurs akcji PKP Cargo na otwarciu wynosił 12,88 zł, a na zamknięciu spadł o 9,06 proc. do 11,65 zł. Obroty wyniosły 20,2 mln zł.

W czwartek około godz. 15.45 kurs akcji PKP Cargo rósł 8,41 proc. do 12,63 zł.

Michał Moskal: KNF musi zbadać sprawę do końca

#TangoDown Marcin Wojewódka. Po wczorajszej manipulacji kursem akcji PKP Cargo na której zarobił blisko 100 000 zł Marcin Wojewódka, były Prezes PKP Cargo, a później wiceprzewodniczący rady nadzorczej tej firmy - został odwołany - komentuje informacje o odwołaniu Wojewódki poseł PiS Michał Moskal.

Łącznie zyskał na całej operacji blisko 200 000 zł. Wczoraj około 100 000 zł sprzedając drożej a potem kupując tą samą liczbę akcji po obniżonej cenie. Dziś kolejne 100 000 zł, bo kurs akcji wrócił do poziomu sprzed manipulacji i gwałtownego spadku notowań. Człowiek, który odpowiada za bestialską redukcję zatrudnienia w PKP Cargo o blisko 6 000 pracowników - sam musi odejść w niesławie z władz PKP Cargo. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka - ocenia Michał Moskal.

Liczę, że zaspany KNF nie uzna sprawy za zakończonej i dokładnie ją zbada. A w razie stwierdzenia nieprawidłowości surowo ukara Pana Wojewódkę tak by nikt z władz spółek Skarbu Państwa notowanych na giełdzie nie wpływał na kurs ich akcji. Pan Wojewódka zaczynał z hasłem ,,Make Cargo Great Again”, dzisiaj już wiemy że chodziło o ,,Make My Wallet Great Again” – pointuje posłe PiS.

PAP, X, sek

