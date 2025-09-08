Wstrząsy w spółce biotech z GPW. Teraz prezes Niemiec

Rada nadzorcza Mabionu odwołała prezesa Krzysztofa Kaczmarczyka z pełnionej funkcji oraz ze składu zarządu, podała spółka. Przyczyny odwołania nie zostały ujawnione. Jednocześnie Grzegorz Grabowicz, który był dyrektorem finansowym Mabionu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu z powodu braku zgodności stanowisk co do sposobów realizacji bieżących działań i strategii spółki pomiędzy radą nadzorczą a zarządem, podano także.

Równocześnie 5 września 2025 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Detlefa Behrensa w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. biznesowych oraz powołania Joaquína Santos Benito w skład zarządu i powierzenia mu funkcji członka zarządu ds. transformacji, czytamy w komunikacie.

Detlef Behrens pełni obecnie (od 2017 r.) funkcję dyrektora zarządzającego Bay Pharma GmbH (Niemcy), którego jest założycielem. Joaquín Santos Benito pełni obecnie (od 2019 r.) funkcję konsultanta biznesowego w Medinaceli Consulting S.L. (Hiszpania).

Mabion jest polską firmą biofarmaceutyczną założoną w 2007 roku, która przechodzi transformację w kierunku firmy CDMO o profilu biologicznym, świadczącej usługi w segmencie małych i średniej wielkości projektów na różnych etapach rozwoju. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

