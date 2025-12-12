Rośnie opłata paliwowa. Uwaga, wyżej niż inflacja!

W 2026 r. wzrośnie opłata paliwowa dla benzyny i oleju napędowego oraz gazów - wynika z obwieszczenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z nim wyniesie ona 210,29 zł za 1000 l benzyn, 453,52 zł za 1000 l olejów napędowych oraz 256,75 zł za 1000 kg gazów.

W Monitorze Polskim ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2026. Poinformowano w nim, że stawka opłaty paliwowej na rok 2026 wyniesie 210,29 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, 453,52 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz 256,75 zł za 1000 kg gazów takich jak LPG i CNG, LNG i innych wyrobów.

W 2025 roku opłata paliwowa wynosi: 202,20 zł za 1000 litrów benzyny. Dla oleju napędowego było to 436,07 zł za 1000 litrów, a dla gazów 246,87 zł za 1000 kg. Rok temu wynosiła 195,74 zł za 1000 litrów benzyn, 422,13 zł za 1000 litrów oleju napędowego oraz 238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów objętych ustawą.

Wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Z powstaniem tego zobowiązania podatkowego związany jest obowiązek zapłaty opłaty paliwowej. Obejmuje on: produkcję, nabycie wewnątrzwspólnotowe i import paliw silnikowych oraz gazu, a także inne czynności, które z udziałem tych paliw prowadzą do naliczenia akcyzy, na przykład przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków.

Opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą producenci paliw i gazu, importerzy paliw i gazu, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, uprawnieni odbiorcy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz inne podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

