Auchan wyprzedaje sklepy. Francuzi mają już kupca

Zapadła decyzja: Auchan sprzedaje osiem obiektów handlowych w Polsce. Nabywcą jest fundusz Adventum Penta Fund - węgierski fundusz inwestycyjny.

Transakcja została przeprowadzona w formule „sale-and-leaseback”, co oznacza, że Auchan, po sprzedaży obiektów, od razu wynajmuje je z powrotem. Przy podpisaniu umowy sieć zagwarantowała sobie prowadzenie działalności przez kolejnych 15 lat, z możliwością przedłużenia tego okresu.

Z biznesowego punktu widzenia jest to jedna z większych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych.

Sprzedaż tego portfela ośmiu centrów handlowych, objętych długoterminowymi umowami „sale-and-leaseback”, zachowuje operacyjny zasięg Auchan w Polsce. Ta transakcja odzwierciedla odporność polskiego rynku nieruchomości handlowych oraz utrzymujące się zaufanie kapitału instytucjonalnego do wysokiej jakości infrastruktury handlowej - powiedział partner w warszawskiej Greenberg Traurig Karol Brzoskowski, który doradzał w transakcji.

Adventum Penta Fund

Adventum Penta Fund SCA SICAVRAIF jest częścią Adventum Group, węgierskiej grupy kapitałowej zarządzającej funduszami inwestycyjnymi koncentrującymi się na aktywach nieruchomościowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa posiada obecnie ponad 700 000 m2 nieruchomości komercyjnych i biurowych. Zarządza nieruchomościami w Polsce, na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Rumunii.

O Auchan Polska

Auchan Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, sklepami autonomicznymi pod marką Auchan GO, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

isbnews, jb