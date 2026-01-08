Początek sesji na GPW. Oto co może dziać się później

Notowania giełd azjatyckich i kontraktów na główne europejskie indeksy sugerują, że czwartkowa sesja może rozpocząć się od spadków. Analitycy wskazują, że rynek czekać będzie na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy.

Na dwie godziny przed startem sesji w Europie coraz wyraźniej widoczne są korekcyjne nastroje na rynkach azjatyckich. (…) Kontrakty terminowe na główne indeksy europejskie sugerują otwarcie sesji na lekkim minusie - napisał w porannym komentarzu Michał Kozak, analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego DI Xelion.

Analitycy BM BNP Paribas Bank Polska wskazali w porannym komentarzu, że w związku z brakiem ważnych danych w czwartkowym kalendarzu makro, rynek będzie czekać na piątkową publikację zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (payrolls) w USA.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Atal w czwartym kwartale 2025 roku zawarł 534 umów deweloperskich i przedwstępnych netto. W samym w grudniu było to 279 takich umów.

• Grupa Azoty zawarła wieloletni kontrakt na dostawy nawozów wieloskładnikowych NPK i NP na rynek skandynawski z Thoroe Nielsen A/S.

• Answear szacuje, że przychody ze sprzedaży, według sprawozdawczości MSSF, wzrosły w IV kwartale 2025 roku o 4 proc. rdr do 553 mln zł.

• Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w czwartym kwartale 2025 roku 95,6 mln zł.

• Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 3,5 mln zł z części kapitału zapasowego, co oznacza 0,30 zł dywidendy nadzwyczajnej na akcję.

• Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” sp. z o. o. w restrukturyzacji - podał Bumech.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• MFiPR kieruje pierwsze zapytania do KE ws. KPO i reformy PIP - poinformowała PAP Biznes ministra funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W jej ocenie, przekonanie KE do ponownej zamiany kamienia milowego w KPO może być niezwykle trudne; wskazała, że niezrealizowany kamień milowy może wiązać się z wielomiliardowymi kosztami.

• Szef resortu finansów Andrzej Domański poinformował PAP, że obniżenie dochodów wskutek zawetowania przez prezydenta nowych stawek akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej nie będzie wymagało zmiany budżetu na 2026 r. Dodał, że w zeszłym roku rząd zmieścił się z deficytem w założonym limicie.

• Komisja Europejska zaproponowała w środę tymczasowe zawieszenie unijnych ceł na niektóre nawozy, aby obniżyć ich ceny i wspomóc rolników. Komisarz UE ds. handlu Marosz Szefczovicz powiedział, że środek ten może wejść w życie „szybko w 2026 roku”.

• Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przychody ze sprzedaży wenezuelskiej ropy naftowej będą używane przez władze w Caracas do zakupu wyłącznie produktów wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych. Wenezuela ma przekazać USA co najmniej 30 mln baryłek surowca.

• Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nie pozwoli koncernom zbrojeniowym wypłacać dywidend akcjonariuszom i wysokich pensji kadrze kierowniczej, dopóki nie naprawią problemów ze zbyt wolną produkcją i serwisem uzbrojenia. Nakazał inwestycje w nowe zakłady produkcyjne.

• Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami Danii w celu odbycia rozmów na temat Grenlandii. Dodał, że każdy prezydent ma opcję rozwiązania zagrożeń dla bezpieczeństwa środkami militarnymi, choć on jako dyplomata woli inne środki.

RYNKI AKCJI:

• Na azjatyckich giełdach indeksy przeważnie idą w dół po słabych danych makro z gospodarki USA i z powodu wzrostu napięć geopolitycznych.

• W Japonii Nikkei 225 stracił 1,63 proc., a Topix poszedł niżej o 0,77 proc. W Chinach SCI zniżkuje o 0,16 proc., a CSI 300 idzie niżej o ponad 0,9 proc. W Hongkongu Hang Seng zniżkuje o 1,60 proc. W Korei Południowej KOSPI zyskał 0,03 proc.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 spadają o 0,3 proc., na FTSE 100 idą w dół o 0,4 proc., na CAC 40 zniżkują o 0,1 proc., a na DAX spadają o 0,2 proc.

• W USA kontrakty na indeksy są w przedziale od -0,5 proc. do -0,3 proc.

• Indeksy na europejskich rynkach akcji zakończyły środową sesję z przewagą spadków. Inwestorzy oceniają perspektywy dla sektorów energii i obrony wobec ostatnich wydarzeń geopolitycznych. Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,14 proc., niemiecki DAX zwyżkował o 0,92 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,04 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,74 proc.

• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami głównych indeksów po tym jak Dow i S&P 500 ustanowiły dzień wcześniej historyczne rekordy. W centrum uwagi inwestorów były firmy finansowe, energetyczne oraz zbrojeniowe.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,94 proc., czyli o 466 punktów, i wyniósł 48.996,08 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,34 proc. i wyniósł 6.920,93 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,16 proc. do 23.584,28 pkt.

• Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 poszedł w górę o 1,64 proc. do 3.312,10 pkt., mWIG40 zwyżkował o 2,11 proc. do 8.649,02 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,28 proc. i wyniósł 31.034,65 pkt. WIG zwyżkował o 1,73 proc. do 122.425,03 pkt.

pap, jb