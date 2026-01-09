Koncerny farmaceutyczne z monopolem na nikotynę?

Rząd kończy prace nad jedną z najbardziej restrykcyjnych nowelizacji ustawy antynikotynowej, jaka pojawiała się w ostatnich latach. W cieniu głośnego zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów kryją się przepisy, które mogą radykalnie przetasować rynek nikotynowy. Z korzyścią dla koncernów farmaceutycznych – wskazuje portal dorzeczy.pl

Od marca rząd pracuje nad projektem zmiany ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (UD 213). W ostatnich tygodniach prace wyraźnie nabrały przyśpieszenia. (…)

Nowelizacja jest bardzo szeroka i zawiera szereg regulacji i przede wszystkim zakazów, które całkowicie przetasują rynek wyrobów nikotynowych. Do opinii przebił się tylko jeden– że chodzi przede wszystkim o całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, bo jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia ten produkt jest olbrzymim zagrożeniem dla zdrowia najmłodszych.(…) W rzeczywistości to regulacja czysto symboliczna – resort rozwiązuje problem, który rozwiązał się już sam - twierdzi dorzeczy.pl.

Dziwne regulacje

_Po cichu Ministerstwo Zdrowia wprowadza w UD213 inny zakaz. Chodzi o zakaz sprzedaży woreczków nikotynowych – legalne mają zostać te o smaku tytoniowym. Tylko że woreczki nikotynowe nie zawierają tytoniu. Żaden z ich producentów nie ma w ofercie wyrobów o „smaku tytoniowym”, tylko kilka wariantów smakowych (np. mięta czy mentol), które maskują gorzki smak nikotyny. Nowy zakaz, dotyczący smaków saszetek nikotynowych, oznacza w praktyce całkowity zakaz obrotu tymi wyrobami w Polsce._ - przewiduje dorzeczy.pl.

W uzasadnieniu projektu Ministerstwo powołuje się Światową Organizację Zdrowia, według której aromatyzowane wyroby mają sprzyjać inicjacji nikotynowej wśród nastolatków. Jednocześnie UD213 nie reguluje np. aromatyzowania e-papierosów, które w Polsce są najpopularniejszą używką wśród nastolatków. Pierwotnie w projekcie UD213 widniał zakaz aromatyzowania płynów w e-papierosach. Z niewyjaśnionych jednak przyczyn – po drodze „wyparował” – podkreśla dorzeczy.pl.

W styczniu 2026 r. ze sklepów znikną aromatyzowane wkłady tytoniowe do podgrzewania. To efekt implementacji dyrektywy delegowanej Komisji Europejskiej, która wprowadziła taki zakaz w całej UE.W efekcie jedynymi wyrobami nikotynowymi, w których byłyby obecne smaki inne od tytoniu, byłyby e-papierosy i gumy nikotynowe.

Projekt UD213 zawiera ponadto zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów beztytoniowych (w tym aromatyzowanych) zawierających nikotynę – z wyjątkiem produktów wytwarzanych przez firmy farmaceutyczne.

Nowelizacja tzw. ustawy antynikotynowej sprawi, że nikotyna o słodkich smakach pozostanie wyłącznie w rękach branży farmaceutycznej – i w e-papierosach.(…) W efekcie projektowana regulacja (UD213) nie tyle ogranicza dostęp do nikotyny jako takiej, ile przenosi go do kanału farmaceutycznego. Rynek zostaje zamknięty dla alternatywnych produktów konsumenckich, a otwarty wyłącznie dla koncernów posiadających zaplecze regulacyjne i finansowe do rejestracji wyrobów jako produktów leczniczych.

»» Więcej o projektowanych przepisach antynikotynowych czytaj na portalu dorzeczy.pl w publikacji Big Pharma wielkim wygranym nowej ustawy antynikotynowej?

Oprac. sek

