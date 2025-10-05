Jemy coraz więcej, z paroma zaskakującymi wyjątkami

Spożycie większości podstawowych artykułów żywnościowych w 2024 roku wzrosło – podał GUS. Największy wzrost odnotowano w przypadku cukru (o 8,6 proc.), jaj (o 7,5 proc.), owoców (o 5,9 proc.), tłuszczów zwierzęcych (o 5,3 proc.). Spadła za to konsumpcja tłuszczów roślinnych, mleka i pieczywa.

Według GUS wzrosło też spożycie makaronu i produktów makaronowych (o 5,1 proc.) oraz serów i twarogów (o 5 proc.). Z kolei spadek spożycia dotyczył margaryny i tłuszczów roślinnych (o 4,5 proc.), mleka świeżego (o 2,5 proc.) oraz pieczywa (o 1,5 proc.).

Co jedzą emeryci…

Przeciętne miesięczne spożycie większości artykułów żywnościowych na jedną osobę w gospodarstwach domowych różniło się w zależności od grup społeczno-ekonomicznych. Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów, w porównaniu z innymi grupami społeczno-ekonomicznymi, spożywały znacznie więcej pieczywa, mięsa, mleka, jaj, olejów i tłuszczów, owoców oraz warzyw (w tym ziemniaków).

… a co osoby zamożne?

GUS zwraca uwagę, że wysokość dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe również warunkuje poziom spożycia artykułów żywnościowych. W gospodarstwach domowych osiągających najwyższe dochody, w porównaniu z gospodarstwami domowymi o najniższych dochodach, spożywano przeciętnie miesięcznie na osobę więcej: ryb i owoców morza, owoców, jogurtów, masła, soków owocowych i warzywnych, serów i twarogów, warzyw (bez ziemniaków), wód mineralnych lub źródlanych, jaj, pieczywa i produktów zbożowych, mięsa, wędlin i mleka.

Natomiast w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach spożywano nieco więcej margaryny i innych tłuszczów roślinnych, ziemniaków oraz cukru.

Według GUS mieszkańcy miast, w porównaniu z mieszkańcami wsi, spożywali więcej warzyw (bez ziemniaków), owoców oraz serów i twarogów, a mniej pieczywa, mięsa, ziemniaków, cukru i wód mineralnych.

PAP, sek

