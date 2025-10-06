Większe zbiory owoców i warzyw

Tegoroczne zbiory owoców i warzyw są wyższe niż w ubiegłym roku. Widać to na największym krajowym rynku hurtowym w Broniszach, gdzie towaru jest pod dostatkiem, a ceny np. warzyw gruntowych są niższe niż rok temu.

Po wakacyjnym zastoju nastąpiło ożywienie w handlu warzywami i owocami – powiedział PAP ekspert rynku w Broniszach Maciej Kmera. Dodał, że obecnie zmienia się asortyment w handlu, mniej jest warzyw ciepłolubnych, jak cukinia, bakłażan, papryka, ogórki i te produkty drożeją. Więcej jest natomiast warzyw gruntowych, ponieważ obecnie mamy szczyt zbiorów, w związku z czym one tanieją.

Polskie ogórki już za drogie, ale pomidory skutecznie walczą z importem

Drogie są polskie ogórki szklarniowe (7-12 zł/kg), co „otworzyło” drzwi do importu tych produktów. Przywożone są one z Hiszpanii, Finlandii, Rosji i mimo kosztów transportu są one konkurencyjne cenowo. Natomiast dużo jest pomidorów, które kosztują w granicach 4-5 zł/kg i na razie „nie ma widoków” na ich import – stwierdził ekspert. Dodał, że jak na tę porę roku jest to „dobra cena”. Pomidory gruntowe na koniec września były o ok. 60 proc. tańsze niż rok wcześniej.

Nadprodukcja ziemniaków i kapusty

Duża jest podaż ziemniaków, ich ceny są niskie ze względu na duże zbiory. Rolnicy na ogół nie przechowują ziemniaków, ponieważ nie mają gdzie, a jakość bulw w kolejnych miesiącach pogarsza się – wyjaśnił Kmera. Dodał, że rolnicy nie odnawiają swojej produkcji, nie kupują kwalifikowanych sadzeniaków, a sadzą własne, stąd trudno jest utrzymać wysoką jakość. Obecnie ziemniaki w hurcie kosztują 60-80 groszy za kg, tj. o jedną trzecią mniej niż w końcu września zeszłego roku.

Podobnie jest z kapustą – zaznaczył ekspert. Na wiosnę br. kosztowała ona 4-5 zł za kg, rolnicy więc nasadzili kapustę i obecnie sprzedają po 60 groszy za kg. Kapusta jest tańsza o ponad 50 proc. w stosunku do tego samego okresu ub.r.

Jabłka bardzo drogie, śliwki dostępne

Dużo na rynku jest też krajowych owoców, śliwek, gruszek, jabłek. Nadal drogie są jabłka – w hurcie za wysokiej jakości odmiany trzeba zapłacić 4–5 zł/kg, a w sklepach czy na bazarach cena sięga nawet 5–6 zł. – Dlaczego tak jest? Bo jak się cena „przyklei”, to trudno ją oderwać – wyjaśnił Kmera i zaznaczył, że „jabłka przez lata były za tanie”. W stosunku do ubiegłego roku np. odmiana Ligol jest o 60 proc. droższa.

Tańsze niż przed rokiem są śliwki – węgierka kosztuje ok. 5 zł/kg. Szczyt podaży tych owoców jednak już minął i raczej trzeba się spieszyć z ich zakupem, jeżeli ktoś myśli o przetworach – zauważył ekspert.

Koszyki owoców i warzyw tańsze niż rok temu

Z analizy cen owoców i warzyw sprzedawanych na rynku hurtowym w Broniszach wynika, że porównując rok do roku (30 września), koszyk krajowych owoców jest tańszy o 21,7 proc., podrożały jabłka i gruszki, staniały (o 37 proc.) borówki amerykańskie, a o ponad 30 proc. śliwki.

Koszyk krajowych warzyw jest tańszy o ok. 12 proc. Najbardziej potaniały r/r pomidory, kapusta i cebula, podrożały: fasola szparagowa, kapusta pekińska i brukselka.

Zbiory wyższe o 6 proc. niż rok temu

Zgodnie z opublikowanymi kilka dni temu przez GUS wstępnymi szacunkami tegorocznych zbiorów łączna produkcja warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) wyniosła ok. 4,1 mln ton, tj. o ok. 6 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast zbiory owoców z drzew, krzewów owocowych oraz truskawek w tym roku są szacowane na 4,6 mln ton, tj. o 9 proc. więcej niż w 2024 r.

Według GUS tegoroczne zbiory kapusty wyniosą ok. 606 tys. ton (wobec 571 tys. ton w 2024 r.). Produkcję kalafiorów oszacowano na 120 tys. ton (108 tys. ton w ub.r.), zbiory cebuli wyniosą ok. 630 tys. ton (wobec 675,4 tys. ton rok wcześniej). Produkcja marchwi wyniosła 599 tys. ton (559 tys. ton w 2024 r.), pietruszki korzeniowej – 165 tys. ton (wobec 151 tys. ton w ub.r.). Produkcję pomidorów w gruncie GUS oszacował na ok. 228 tys. ton (wobec 203,4 tys. ton w zeszłym roku). Zbiory ogórków w tym roku ocenia się na ok. 105 tys. ton (112,7 tys. ton rok wcześniej).

Tegoroczna produkcja owoców z drzew została wstępnie oszacowana przez GUS na ponad 4,1 mln ton, tj. o ok. 10 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Produkcję jabłek oceniono na ponad 3,7 mln ton, tj. o ok. 10 proc. więcej niż w 2024 r. Zbiory gruszek w sadach będą o ponad 4 proc. większe niż przed rokiem i wyniosą 77,5 tys. ton. Produkcja śliwek może być większa o ok. 18 proc. i wynieść 113 tys. ton.

PAP, sek

