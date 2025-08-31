Informacje
Pogrzeb matki i córki, dwóch z 28 ofiar rakietowego ataku Rosjan na Kijów 28 sierpnia / autor: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Kreml jasno o agresji na Ukrainę: „nie widać wzajemności”

Zespół wGospodarce

  Opublikowano: 31 sierpnia 2025, 14:55

Rosja będzie kontynuować „specjalną operację wojskową” na Ukrainie – zapowiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera.

Jesteśmy gotowi rozwiązać ten problem środkami politycznymi i dyplomatycznymi. Jednak jak dotąd nie widzimy wzajemności ze strony Kijowa w tej kwestii. Dlatego będziemy kontynuować specjalną operację wojskową” – powiedział Pieskow.

Według niego Europa utrudnia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz pokoju na Ukrainie.

Po spotkaniu z Trumpem na Alasce w połowie sierpnia, przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jednak dotychczas do rozmowy obu liderów nie doszło. Prezydent Francji Emmanuel Macron ocenił w piątek, że jeśli nie odbędzie się ona do poniedziałku, będzie to oznaczało, że Putin oszukał Trumpa.

PAP, sek

