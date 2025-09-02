Stylizacja paznokci teraz bez szkodliwej substancji!

Salony kosmetyczne od 1 września nie mogą stosować produktów zawierających TPO (tlenek trimetylobenzoilodifenylofosfiny). Związek uznany został za substancję szkodliwą dla zdrowia. Przez lata pełnił funkcję fotoinicjatora, czyli utwardzacza.

TPO (tlenek trimetylobenzoilodifenylofosfiny) znaleźć można w lakierach hybrydowych, żelach do przedłużania paznokci i zdobień oraz klejach do tipsów. Teraz branża beauty musi sięgnąć po zamienniki.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wpisała TPO na listę substancji CMR, czyli rakotwórczych, mutagennych i szkodliwych dla rozrodczości. Taką opinię wydał w 2021 roku Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC). Została ona uwzględniona przy aktualizacji unijnego rozporządzenia (21. ATP) dotyczącego klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Tym samym od 1 września wejdzie w życie zakaz stosowania i wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, które zawierają TPO.

GIS: od 1 września nie powinno się stosować produktów zawierających TPO

Główny Inspektorat Sanitarny tłumaczy, że wprowadzony zakaz to kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego.

„Nasze stanowisko jest jasne. W salonach kosmetycznych od 1 września nie powinno się stosować produktów zawierających TPO. Klientka korzystająca z usług kosmetycznych powinna czuć się bezpieczna i mieć pewność, że stosowane produkty są bezpieczne i spełniają wymagania prawne” – odnosi się do zakazu Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS. Podkreśla także, że informacja była znana półtora roku wcześniej. GIS również przypominał o niej w kwietniu i maju, by branża miała czas się przygotować.

Zarówno profesjonaliści, jak i klienci powinni być świadomi nadchodzących zmian – podsumowuje rzecznik w wypowiedzi dla PAP.

Główny Inspektorat Sanitarny radzi, by salony sprawdzały dokładnie skład zamawianych kosmetyków i stosowały dostępne na rynku produkty kosmetyczne zawierające zamienniki.

Stosowanie produktów kosmetycznych zawierających TPO może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zalecamy, aby salony kosmetyczne stosowały wyłącznie bezpieczne produkty, dbając tym samym o zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientek – zaznacza rzecznik GIS.

Klaudia Torchała, serwis zdrowie.pap.pl (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Najdroższy kwadrans w historii polskiej gospodarki

Czy system kaucyjny to „przewał stulecia”?

Morawiecki ogłasza czerwony alarm budżetowy!

»»Mocne wystąpienie prezydenta Nawrockiego! Słowo „reparacje” nie przeszło Tuskowi przez gardło! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!