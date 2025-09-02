Aż 43,7 mln strat finansowych Parków Narodowych. "Nie ma na wynagrodzenia"

Według projektu ustawy budżetowej, 22 z 23 parków narodowych osiągnie stratę netto w 2026 r. W najgorszej sytuacji będzie Kampinoski Park Narodowy, którego prognozowany wynik netto to -8,3 mln zł - informuje we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” ocenia, że w 2026 r. parki narodowe mogą ponownie znaleźć się pod kreską. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej ich wynik finansowy brutto ma wynieść -43,7 mln zł. Wynik netto tylko jednego spośród 23 parków narodowych – Pienińskiego PN – ma być na plusie i wynieść 657 tys. zł. W najgorszej sytuacji będzie Kampinoski Park Narodowy, którego prognozowany wynik netto to -8,3 mln zł.

Powód? Wyższe ceny energii

Redakcja wskazuje, że koszty parków narodowych mają wzrosnąć bardziej, niż przychody (o 14,9 proc. w porównaniu do 13,6 proc.), co wynika m.in. z wyższych cen energii, ze wzrostu wynagrodzeń, a także z droższych materiałów niezbędnych do rozbudowy, utrzymania i konserwacji infrastruktury parków. Dodatkowy argument to zwiększona amortyzacja środków trwałych.

Pieniędzy znów nie ma. Nawet na wynagrodzenia. Gdzie są?

„DGP” podaje, że według projektu ustawy budżetowej przychody z dotacji i subwencji z budżetu państwa nie pokryją nawet kosztów wynagrodzeń i uposażenia w aż 13 z 23 parków narodowych w 2026 r.

Pomysł: Wziąć pieniądze z Lasów Państwowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w styczniu przygotowało projekt ustawy, który ma częściowo rozwiązać ten problem. Zgodnie z nim Lasy Państwowe miałyby przekazywać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część przychodów na realizację zadań przez parki narodowe, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

