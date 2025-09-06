Ciągniki rolnicze pojadą szybciej

Rolnicy wreszcie mają powód do względnego zadowolenia, ponieważ rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, zwiększający dopuszczalną prędkość ciągników rolniczych.

Po zmianach ciągniki poruszające się po ogólnodostępnych drogach będą mogły jeździć z prędkością do 40 kilometrów na godzinę; dotąd było to 30 km/h. Różnica pozornie niewielka, ale w praktyce radykalnie ułatwia ona pracę rolnikom.

Nowe przepisy wejdą w życie trzy miesiące po publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu rolnicy będą mogli sprawniej przemieszczać się między polami, a czas transportu maszyn skróci się. Równocześnie kierowcy samochodów powinni przygotować się na zmiany w ruchu – szybsze traktory oznaczają bowiem nieco inny rytm na lokalnych drogach i większą płynność przejazdów.

GS, AgroFlesz

