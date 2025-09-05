Zaskoczeni? NFOŚiGW chce ciąć budżet programu NaszEauto

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął konsultacje projektu zmian w programie NaszEauto, dotyczących dopłat do zakupu, leasingu i wynajmu długoterminowego aut elektrycznych kategorii M1, M2 oraz N1, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zmiany mają zwiększyć atrakcyjność programu i umożliwić szersze wykorzystanie pojazdów zeroemisyjnych zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje publiczne czy społeczne. Konsultacje potrwają do 12 września 2025 r.

Najważniejsze założenia projektu zmian, według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

rozszerzenie wsparcia na pojazdy kategorii M2 (małe busy do 5 t) i N1 (samochody dostawcze do 3,5 t),

nowe grupy beneficjentów : organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje edukacyjne, medyczne i opiekuńcze,

wsparcie do 40 tys. zł dla pojazdów M1 (dla osób fizycznych, JDG i - po zmianach - również dla parków narodowych),

wsparcie do 600 tys. zł dla pojazdów M2 i do 70 tys. zł dla pojazdów N1,

obniżenie budżetu programu z 1,6 mld zł do ok. 1,1 mld zł ,

likwidacja premii za niski dochód - czytamy w komunikacie.

Celem programu NaszEauto jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie zakupu, leasingu lub wynajmu długoterminowego pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, M2 oraz N1. Modyfikacje programu mają na celu zwiększenie dostępności samochodów elektrycznych dla instytucji, które dotychczas nie mogły korzystać ze wsparcia - takich jak szkoły, szpitale, organizacje społeczne czy parki narodowe, wskazano w materiale.

ISBnews, sek

