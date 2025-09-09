Temat zniknął z mediów. Odkryto największe w Polsce złoża ropy i gazu, które mogłyby zaspokoić roczne zapotrzebowanie kraju na około 27 mln ton ropy. Sukces Polski jednoznacznie nie podoba się Niemcom, a rząd Merza zastanawia się jak zareagować.

Kilka kilometrów od Świnoujścia, w pobliżu Wolina, spółka Central European Petroleum (CEP) odkryła największe w Polsce złoże: 22 mln ton ropy i 5 mld m³ gazu. Wydobycie z tego złoża mogłoby zaspokoić roczne zapotrzebowanie Polaków na ropę naftową, które wynosi około 27 mln ton. Kiedy rozpocznie się pierwsze wydobycie?

Niemcy wchodzą na nie swoje terytorium

Odkrycie wzbudziło krytyczne reakcje w Niemczech. Nie od dziś wiadomo, że Niemcom nie podobają się polskie sukcesy - o czym jasno i stanowczo mówią nie tylko w mediach.

Przemysłowa eksploatacja gazu i ropy naftowej tuż pod naszymi drzwiami byłaby ogromną ingerencją w naszą ojczyznę – cytuje Polsat News rozmowę Laura Isabelle Marisken, burmistrzyni nadmorskiego Heringsdorfu na wyspie Uznam z Bildem

Samorządowczyni dodała również, że to interes niemiecki ma być priorytetem:

Domagamy się wyjaśnień w sprawie zgłoszonych złóż ropy naftowej w bezpośrednim sąsiedztwie granicy oraz jasnego, aktywnego stanowiska rządu w sprawie ochrony naszego regionu - podaje Onet

Krytyczne stanowisko zajął także polityk CDU, który oczekuje współdecydowania w sprawach związanych z polskimi złożami:

Nie możemy ryzykować, że decyzje będą podejmowane bez uwzględnienia naszych interesów. Ochrona naszych regionów nadbrzeżnych musi być priorytetem - podaje Energetyka

Swoje stanowisko wyraził również niemiecki resort środowiska. Polski biznes jeszcze się nie rozpoczął, ale niemiecki polityk mówi, co sie z nim stanie.

Wydobycie ropy i gazu to biznes, którego czas się kończy- podaje Bankier

Czyj interes się liczy?

Agencja dpa informuje, że niemieckie władze pozostają w kontakcie z polskimi urzędami. Podobno już trwaja rozmowy.

Czy niemieccy ekolodzy już są gotowi na przyklejanie się do polskiego asfaltu? Gazeta Prawna informuje, że „polityk SPD ostrzega przed „zacofaną polityką klimatyczną, która stoi w sprzeczności z interesami środowiska i turystyki po stronie niemieckiej”.

money, bankier, interia, jb