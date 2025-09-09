Polacy mają dość! "66 proc. chce powrotu prac domowych”

Co najmniej 66 proc. respondentów uważa, że prace domowe powinny zostać przywrócone w polskich szkołach - wynika z najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Przeciwnikami powrotu prac domowych jest 17 proc. ankietowanych.

Pomysł przywrócenia w szkołach prac domowych popiera łącznie 66 proc. badanych – 37 proc. jest „zdecydowanie za”, a 29 proc. „raczej za”. Przeciwnikami powrotu prac domowych jest łącznie 17 proc. ankietowanych, w tym 11 proc. „raczej nie powinno” i 6 proc. „zdecydowanie nie powinno”. Brak wyrobionej opinii deklaruje 17 proc. badanych.

Poparcie wykształconych!

Poparcie dla przywrócenia prac domowych częściej deklarują kobiety (69 proc.), osoby z wykształceniem wyższym (76 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (83 proc.), a także ci, którzy w wyborach prezydenckich głosowali na Karola Nawrockiego (78 proc. w pierwszej turze i 76 proc. w drugiej turze).

Z badania wynika również, że poparcie dla powrotu prac domowych jest najwyższe wśród osób starszych (60 lat i więcej) oraz wyborców PiS. Najmniej entuzjastycznie do tego pomysłu podchodzą osoby młodsze oraz sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.

Badanie

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-3 września na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki prezentowane są w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.