Izrael zaatakował kolejne państwo!

Armia Izraela zaatakowała we wtorek kierownictwo palestyńskiego Hamasu w stolicy Kataru - Dausze. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na izraelskich urzędników. Armia potwierdziła uderzenie na przywódców palestyńskiej organizacji, ale nie przekazała, gdzie zostali zaatakowani.

W Dausze we wtorek słychać było głośne eksplozje - podał Reuters.

Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy palestyńskiego Hamasu.

Islamistyczny ruch od 2007 r. rządzi Strefą Gazy. 7 października 2023 r. najechał na południe Izraela, co było początkiem wciąż trwającej wojny.

Jak podaje Interia, „zielone światło” do uderzenia dał prezydent USA Donald Trump”.

Zbrodnia

W izraelskim ataku na stolicę Kataru Dauhę zginął we wtorek Chalil al-Hajja, który był głównym negocjatorem palestyńskiego Hamasu w rozmowach o rozejmie w Strefie Gazy - podała saudyjska stacja Al-Arabijja.

Dwóch członków Hamasu przekazało jednak Reutersowi, że zespół negocjacyjny grupy przetrwał atak.

Siły Izraela uderzyły w budynek, w którym znajdowało się kilku wyższych przywódców Hamasu, w tym m.in. były przywódca grupy Chalid Masza’al - przekazał portal Times of Israel.

Prezydent USA Donald Trump był uprzedzony i zgodził się na atak - dodała izraelska telewizja Kanał 12.

Izraelska armia potwierdziła, że uderzyła w wyższych przywódców Hamasu, ale nie przekazała, gdzie zostali zaatakowani.

Katarskie MSZ zdecydowanie potępiło atak, dodając, że izraelski atak był wymierzony w „budynki mieszkalne, w których mieszkało kilku członków biura politycznego Hamasu”.

pap, jb