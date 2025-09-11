Gazu w UE bardzo dużo, ale mniej niż już bywało
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 79,7 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 86,4 proc. W magazynach znajduje się obecnie 907,32 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.
W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 74,2 proc., a we Francji to 89,5 proc.
We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 89,7 proc., w Austrii 82,7 proc., a w Hiszpanii 85,6 proc.
W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 67,1 proc.
Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 69,8 proc., a Czesi w 89,2 proc.
W Polsce w magazynach gazu jest 34,09 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 93,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,2 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.
PAP Biznes, sek
