Nowy cel NBP: więcej złota w aktywach rezerwowych!

10 września 2025 roku, z inicjatywy Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota do 30 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych. Skala i tempo zakupów będą zależały od uwarunkowań rynkowych.

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP: „Dzięki swojej niezależności Narodowy Bank Polski konsekwentnie realizuje strategię zarządzania rezerwami i zwiększania zasobów złota, budując bezpieczeństwo finansowe kraju. W tych trudnych czasach globalnych zawirowań i poszukiwania nowego porządku finansowego złoto jest jedyną pewną lokatą rezerw państwowych„.

NBP posiada obecnie ponad 515 ton złota o wartości przekraczającej 200 mld zł, co stanowi ok. 22 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych. Łączna wartość rezerw dewizowych NBP wynosi ponad 953 mld zł.

Materiały prasowe NBP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Umowa UE-Mercosur: zaskakujący sojusznik do weta?

Gdy spada dron na polski dom – kto odpowiada za szkody?

Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów

»» Mateusz Morawiecki: gdzie Tusk inwestuje pieniądze?! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!