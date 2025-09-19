Bank Japonii utrzymuje stopy bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii (BOJ) utrzymał dzisiaj główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,5 proc. Na decyzję banku mogła także wpłynąć sytuacja polityczna – premier Shigeru Ishiba ustąpił ze stanowiska, a wybór nowego lidera zaplanowano na nieco ponad dwa tygodnie, co mogło skłaniać Bank Japonii do przyjęcia bardziej wyczekującej postawy.

Podczas czwartkowej sesji na europejskich parkietach początkowo dominowały pozytywne nastroje – większość indeksów rozpoczęła handel na plusach. W kolejnych godzinach przewagę zaczęła jednak stopniowo przejmować podaż. Ostatecznie większości głównych indeksów udało się zakończyć dzień wzrostami. Niemiecki DAX zyskał 1,35 proc., głównie dzięki silnym wzrostom w sektorze technologicznym – akcje SAP zwyżkowały aż o 5,42 proc. Francuski CAC40 zakończył dzień 0,87 proc. na plusie, wspierany przez sektor przemysłowy. Zyski odnotowały także inne europejskie indeksy – szwajcarski SMI zakończył dzień wzrostem o 0,42 proc., hiszpański IBEX35 podniósł się o 0,32 proc., natomiast londyński FTSE100 umocnił się o 0,21 proc. W Wielkiej Brytanii zgodnie z oczekiwaniami Bank Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 4 proc.. Za utrzymaniem głosowało 7 członków Komitetu Polityki Monetarnej, podczas gdy dwóch opowiedziało się za ich obniżką. W odróżnieniu od większości europejskich indeksów, turecki BIST100 zakończył sesję spadkiem o 1,05 proc., głównie z powodu przeceny w sektorze finansowym (-2,40 proc.).

Na tle Europy negatywnie wyróżnił się polski rynek. WIG20 zakończył dzień spadkiem o 0,14 proc., a aż 12 z 20 spółek wchodzących w skład indeksu odnotowało przecenę. Najsłabiej wypadło PGE (-2,26 proc.), podczas gdy pozytywnie wyróżniał się CD Projekt, który wzrósł o 2,30 proc., próbując ograniczać skalę spadków indeksu. W segmencie średnich spółek mWIG40 zanotował skromny wzrost o 0,13 proc., przy czym najlepszy wynik osiągnął Auto Partner (+6,92 proc.). Lepiej poradził sobie sWIG80, rosnąc o 0,43 proc.. Liderem wzrostów była spółka biotechnologiczna Selvita, której akcje zwyżkowały aż o 16,72 proc. w reakcji na poprawę wyników finansowych na II kwartał 2025 r.

Na Wall Street główne indeksy zakończyły sesję na plusach – S&P500 wzrósł o 0,48 proc., a technologiczny NASDAQ umocnił się o 0,95 proc. Największe wsparcie dla rynku ponownie płynęło ze spółek technologicznych. Akcje NVIDIi zwyżkowały o 3,49 proc., jednak prawdziwym liderem wzrostów był Intel, którego kurs wzrósł aż o 22,77 proc.. Euforia wokół producenta chipów była efektem informacji o planach inwestycji ze strony NVIDIi, która zamierza przeznaczyć blisko 5 mld USD na zakup jego akcji. W ramach współpracy obie firmy planują projektować chipy do komputerów osobistych oraz rozwiązań dla centrów danych. Z kolei słabszą stroną rynku pozostawała Tesla, której walory spadły o 2,12 proc.

Na giełdach azjatyckich rano przeważał pesymizm. Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii (BOJ) utrzymał dzisiaj główną stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,5 proc. Na decyzję banku mogła także wpłynąć sytuacja polityczna – premier Shigeru Ishiba ustąpił ze stanowiska, a wybór nowego lidera zaplanowano na nieco ponad dwa tygodnie, co mogło skłaniać Bank Japonii do przyjęcia bardziej wyczekującej postawy. Bank Japonii poinformował również o planach sprzedaży swoich zasobów ETF, których wartość księgowa wynosi około 37 bilionów jenów, podczas gdy wartość rynkowa jest ponad dwukrotnie wyższa. Rano Nikkei notował spadek o około 0,5 proc., natomiast Hang Seng tracił zbliżoną wartość.

Poza komunikatem Banku Japonii na dziś nie przewidziano istotnych danych makroekonomicznych. Kontrakty futures sugerują, że europejska sesja, a także otwarcie rynku w Polsce, powinno być względnie spokojne i neutralne.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

