Groźny wirus zagraża naszemu zbożu

Instytut Ochrony Roślin ostrzega przed wirusem smugowatej mozaiki zbóż, który dynamicznie poszerza swój zasięg. W tym roku ogniska choroby potwierdzono m.in. w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Łącznie obecność wirusa stwierdzono już w dziesięciu regionach Polski.

Atakuje on głównie pszenicę, wywołując trwałą żółtozieloną mozaikę liści, czasem także inne przebarwienia, które mogą przypominać choroby grzybowe lub niedobory składników pokarmowych. Dlatego prawidłowa diagnoza wymaga badań laboratoryjnych.

Wirus przenosi się nie tylko przez tzw. wektory, ale także mechanicznie, wraz z sokiem roślinnym i materiałem siewnym. Największe zagrożenie stanowi fakt, że ziarno z porażonych plantacji może być źródłem nowych zakażeń – badania wykazały, że wirus przenosi się z nasionami nawet w 13 proc. przypadków.

GS, AgroFlesz wPolsce24

