Rolnicy w rozpaczy. „Dramatyczny spadek opłacalności”

Związkowcy z rolniczej „Solidarności” alarmują o dramatycznym spadku opłacalności produkcji i zapowiadają strajk generalny, jeśli rząd nie podejmie stanowczych i skutecznych działań w zakresie poprawy obecnego stanu rzeczy.

Rolnicy nie mogą sprzedać zboża, a oferowane im ceny skupu są dramatycznie niskie. Wyprodukowanie tony pszenicy kosztuje około 1000 złotych, a maksymalna kwota, jaką można za nią uzyskać to zaledwie 700 złotych.

W sadownictwie sytuacja jest jeszcze gorsza. W produkcji jabłek straty sięgają 85 proc., a cena skupu nie pokrywa nawet połowy kosztów. Podobnie wygląda rynek malin, gdzie ceny wahają się od 8 do 10 złotych za kilogram.

Rolnicy z podkarpackiej organizacji „Oszukana Wieś” protestują przeciwko niskim cenom skupu zbóż. NZ. blokada drogi w okolicach Medyki / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Problemem pozostaje import taniej żywności z Ukrainy

Problemem pozostaje import taniej żywności z Ukrainy. Rolnicy z podkarpackiej organizacji „Oszukana Wieś” znów protestują przeciwko niskim cenom skupu zbóż, organizując blokady dróg dojazdowych do przejść granicznych z Ukrainą w okolicach Medyki.

Rolnicy z podkarpackiej organizacji „Oszukana Wieś” blokują DK 28 przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Medyce / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Mercosur zdemoluje rynek

Rolnicy nie zostawiają również suchej nitki na umowie handlowej Unii Europejskiej z krajami Mercosur, która grozi masowym zalewem taniej żywności z Ameryki Południowej. – To porozumienie zdemoluje rynek, trzeba je za wszelką cenę zablokować – apeluje Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

GS, AgroFlesz

