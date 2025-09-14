Zdrowie na talerzu. Jaka dieta na jesień życia?

Niektóre produkty spożywcze, np. warzywa, produkty pełnoziarniste, orzechy i zdrowe tłuszcze, mogą spowolnić rozwój chorób przewlekłych u osób starszych. Z kolei dieta bogata w czerwone i przetworzone mięso oraz słodzone napoje przyspiesza ich pojawienie się.

Do takich wniosków doszli naukowcy z Karolinska Institutet, którzy przez 15 lat obserwowali ponad 2400 starszych osób ze Szwecji. Wyniki badania opublikowali w czasopiśmie „Nature Aging”. Na ich podstawie chcieliby określić najskuteczniejsze zalecenia dietetyczne, które będą promować dłuższe i zdrowsze życie.

Wpływ czterech modeli żywienia

Badacze analizowali wpływ czterech modeli żywienia. Trzy z nich koncentrowały się na spożywaniu warzyw, owoców, pełnych ziaren, roślin strączkowych, orzechów i nienasyconych tłuszczów, przy ograniczeniu słodyczy, czerwonego mięsa, żywności przetworzonej oraz masła i margaryny. Były to diety: MIND (połączenie diety śródziemnomorskiej oraz dash tak, aby wspierać zdrowie mózgu), AHEI (wzorzec oparty na produktach zmniejszających ryzyko chorób przewlekłych) oraz AMED (zmodyfikowana dieta śródziemnomorska, dostosowana do zachodnich nawyków żywieniowych).

Czwarty model - EDII - odzwierciedlał sposób odżywiania bogaty w czerwone i przetworzone mięso, rafinowane zboża i napoje słodzone, a ubogi w warzywa, kawę i herbatę.

Okazało się, że u osób przestrzegających trzech zdrowych diet wolniej rozwijały się choroby przewlekłe, zwłaszcza dotyczące układu sercowo-naczyniowego i mózgu. Nie stwierdzono jednak ich istotnego wpływu na choroby mięśni oraz kości. U uczestników stosujących dietę prozapalną ryzyko rozwoju wielu schorzeń było znacznie wyższe.

Nasze wyniki pokazują, jak silnie dieta może wpływać na współwystępowanie wielu chorób przewlekłych u starszych osób - powiedział współautor badania dr Adrián Carballo-Casla.

On i jego zespół planują teraz ustalić, które konkretne zalecenia żywieniowe mogą mieć największy wpływ na długowieczność i które grupy starszych osób - w zależności od wieku, płci, sytuacji psychospołecznej i stanu zdrowia - odniosą z nich najwięcej korzyści.

Katarzyna Czechowicz (PAP), sek

