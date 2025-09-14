INWAZJA NA UKRAINĘ
Rosyjski superczołg z targów prosto do boju
Czołg bojowy T-90MS, który był prezentowany na Międzynarodowych Targach Obronnych (IDEX) w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, został zwrócony Rosji i natychmiast wysłany na front w Ukrainie - poinformował DefenceBlog, portal specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących obronności.
Maszynę, której na potrzeby wystawy nadano wcześniej barwę właściwą dla kamuflażu pustynnego, przemalowano jedynie na standardowy wojskowy zielony kolor i wysłano do Ukrainy - przekazał serwis.
Decyzja o zaprezentowaniu na międzynarodowej wystawie, a następnie o wysłaniu tego samego pojazdu na linię frontu jest nietypowa w nowoczesnych kręgach wojskowych, gdzie jednostki demonstracyjne są zazwyczaj zarezerwowane dla zagranicznych nabywców - skomentował DefenceBlog.
Militarna oferta dla Indii
Jednym z głównych importerów tych czołgów są Indie, które same produkują jego zmodernizowaną wersję, znaną jako T-90 Mk-III lub Bhishma Mk-3, w ramach rosyjsko-indyjskiego kontraktu na 464 maszyny.
T-90MS, opracowany przez rosyjski Urałwagonzawod, przedsiębiorstwo zbrojeniowe z Nowego Tagiłu, to zmodernizowana wersja eksportowa serii T-90, charakteryzująca się ulepszoną ochroną, optyką, systemem kierowania i siłą ognia w porównaniu z wcześniejszymi modelami.
Blisko 2000 czołgów stracili Rosjanie na Ukrainie
Według badań przeprowadzonych w czerwcu 2025 r. przez waszyngtońskie Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS), Rosja od stycznia 2024 r. straciła w wojnie z Ukrainą około 1149 opancerzonych pojazdów bojowych, 3098 wozów bojowych piechoty i 1865 czołgów. Od 24 lutego 2022 r., czyli początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, do 13 września 2025 r. ukraińskie siły zniszczyły 23 267 wszelkiego rodzaju opancerzonych pojazdów bojowych przeciwnika - wynika z danych ukraińskiego sztabu generalnego, opublikowanych w sobotę na Facebooku.
PAP, sek
