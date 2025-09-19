Pendolino z Gdyni aż do Zakopanego

Od 14 grudnia pociąg Pendolino zacznie kursować do Zakopanego – poinformowało PKP Intercity. Nowe połączenie Express InterCity Premium zapewni bezpośrednią podróż z Gdyni do stolicy Tatr w 7 godzin. Branża turystyczna podkreśla prestiż i marketingowy wymiar tego połączenia.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz, podróż z Zakopanego do Gdańska Głównego potrwa dokładnie 7 godzin i 1 minutę, a z Krakowa do Zakopanego 1 godzinę i 57 minut. Skład zatrzyma się po drodze m.in. w Warszawie. W wakacje relacja Pendolino zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu, co – jak zaznaczył rzecznik – ma jeszcze bardziej ułatwić podróżowanie koleją na letni wypoczynek.

Zakopane wraca do połączeń o najwyższym komforcie

Bezwzględnie jest to połączenie oczekiwane od dawna w Zakopanem. Pierwsze Pendolino już testowo wjechało na dworzec zakopiański i zrobiło wszystkim apetyt na podróżowanie komfortowym pociągiem. (…) Pendolino nie tylko przewiezie pasażerów szybciej, ale i bardziej komfortowo. To wzmoży nastroje konsumenckie w portfolio z zamożniejszego gościa, który oczekuje tego rozwiązania” – powiedział Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Przedstawiciel branży turystycznej dodał, że znaczenie ma nie tylko sam komfort i czas podróży, ale również marketingowy wymiar uruchomienia prestiżowego połączenia.

”Nareszcie Zakopane wraca do standardu komunikacyjnego znanego z okresu międzywojennego, kiedy to pod Giewont kursowała Luxtorpeda wożąc turystów prestiżowo, szybko i komfortowo” – zaznaczył Wagner.

Słynna przedwojenna Luxtorpeda, czyli pociąg SAx 90080, była aerodynamicznym spalinowym składem, który kursował m.in. pod Tatry. W 1936 r. ustanowił rekord szybkości na trasie Kraków – Zakopane, pokonując ją w 2 godziny i 18 minut. Luksusowy pociąg spalinowy jeździł także na trasie Lwów – Zakopane, którą pokonywał w 11 godzin i 15 minut.

Promocyjny przejazd z Warszawy do Zakopanego za złotówkę

Zanim PKP Intercity uruchomi na stałe kursy Pendolino pod Tatry, pasażerowie będą mogli skorzystać ze specjalnego przejazdu promocyjnego. Na 18 października zaplanowano promocyjny przejazd nowoczesnym pociągiem, który wyruszy o godz. 7:29 z Warszawy Wschodniej, zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu, a do Zakopanego dotrze o godz. 12:14. W drogę powrotną wyruszy o godz. 15:50, docierając do Warszawy Zachodniej o godz. 20:14. Cena biletu w drugiej klasie wyniesie symboliczną złotówkę.

Zgodnie z regulaminem promocji „Promocyjne Pendo do Zakopanego” bilety za 1 zł przysługują wszystkim pasażerom, a przejazd będzie obowiązywał wyłącznie w dniu 18 października w pociągu EIP na trasach Warszawa – Zakopane, Warszawa – Nowy Targ, Kraków – Zakopane, Kraków – Nowy Targ oraz w relacjach powrotnych.

Nowe połączenie Pendolino jest możliwe dzięki zmodernizowanej pod koniec grudnia 2023 r. linii kolejowej na Podhale. W ramach inwestycji o wartości ponad 1,4 mld zł netto odnowiono i zmodernizowano ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.

PAP, sek

