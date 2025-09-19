Szpital „na skraju kryzysu”. Już 170 mln zł długu!

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) alarmuje, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (WSS) w Częstochowie może mieć zadłużenie sięgające 170 mln zł i grozi mu ograniczenie świadczeń. Resort zdrowia zapewnia, że placówka otrzymuje bieżące płatności i prowadzone są działania wspierające utrzymanie dostępności usług.

WSS im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, jedna z największych placówek wielospecjalistycznych w regionie, znalazł się w centrum dyskusji na temat kondycji finansowej publicznego szpitalnictwa w Polsce.

Coraz bliżej do ograniczenia świadczeń?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) w swoim komunikacie zaalarmował, że szpital stoi „na skraju kryzysu”. Według danych OZZL z 2025 roku zobowiązania wymagalne placówki sięgają 170 mln zł, a strata z 2024 roku wyniosła ponad 54,5 mln zł. Związek wskazał, że obecna sytuacja finansowa może prowadzić do ograniczenia świadczeń w zakresie ortopedii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, pulmonologii czy gastroenterologii. Szczególnie niepokojąca jest dla OZZL możliwość likwidacji Pawilonu Pediatrycznego, który zapewniał kompleksową opiekę dzieciom w stanie ciężkim.

Szpitale zadłużone na 21,7 mld zł

Związek podkreślił, że zadłużenie szpitali publicznych w Polsce rośnie systemowo – w 2024 roku wyniosło 21,7 mld zł, a opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń dla lekarzy są coraz częstsze. OZZL wskazał jako przyczyny problemów na błędy w zarządzaniu, niedoszacowanie ryczałtu dla wielospecjalistycznych placówek oraz niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce w porównaniu z innymi państwami UE.

Przewodnicząca OZZL Grażyna Cebula-Kubat zwróciła uwagę na konieczność pilnych reform systemowych i odpowiedniego finansowania szpitali.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia zapewniło PAP, że szpital na bieżąco otrzymuje płatności w ramach dostępnego planu finansowego, a w 2025 roku wartość kontraktów z placówką wzrosła w związku z finansowaniem świadczeń ponadlimitowych oraz rekomendacjami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Według resortu dostępność świadczeń w subregionie północnym województwa pozostaje zapewniona dzięki sześciu podmiotom leczniczym, a szpital w Częstochowie nie zgłaszał przerw w udzielaniu świadczeń poza wybranymi procedurami, które realizowane są także w innych placówkach.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że dzięki dodatkowym środkom z budżetu państwa dotacja dla NFZ na 2025 r. wzrosła do 27,65 mld zł, co oznacza zwiększenie o ponad 9,3 mld zł w stosunku do pierwotnie planowanej kwoty. Resort podkreślił, że środki te mają wspierać m.in. płynność finansową szpitali oraz finansowanie świadczeń gwarantowanych. Planowane koszty świadczeń w 2026 r. mają wynieść ponad 201 mld zł, co oznacza dalszy wzrost środków w porównaniu z bieżącym rokiem.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia wraz z NFZ prowadzi działania mające na celu elastyczne zarządzanie kontraktami szpitali, w tym możliwość zmiany profili hospitalizacji z całodobowej na planową lub jednodniową, co ma poprawić wykorzystanie ograniczonych zasobów kadrowych i sprzętowych. Rozporządzenie ministra z czerwca 2025 r. wprowadziło również możliwość wypłaty specjalnych dodatków do ryczałtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia dla placówek, które w 2024 r. wykazały nadwykonania, co pozwala na dodatkowe środki w wysokości 300 mln zł dla szpitali systemu PSZ.

Problem z nadwykonaniami

Sam szpital poinformował PAP, że stale rozwija swoją infrastrukturę, modernizuje komórki organizacyjne, inwestuje w sprzęt i rozwój kadry medycznej. Trwają prace nad połączeniem Oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej dla dorosłych i dzieci oraz rewitalizacją przyszpitalnego parku. Placówka zapewniła, że realizuje świadczenia zgodnie z kontraktami z NFZ i stara się o zwiększenie dostępności dla pacjentów poprzez składanie wniosków o dodatkowe środki na rozwój infrastruktury i usług medycznych.

„Mając na względzie bardzo dużą ilość tzw. nadwykonań, staramy się o zwiększenie posiadanego kontraktu, aby zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych jeszcze większej liczbie pacjentów” - zapewniło biuro prasowe szpitala.

Wartość siedmiu złożonych od początku roku wniosków opiewa na ponad 43 mln zł. „Oczekujemy na ich ocenę i rozstrzygnięcia konkursów” - podkreśliła lecznica. Kolejne trzy wnioski szpital zamierza składać w najbliższych miesiącach.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie należy do największych w regionie. Świadczy usługi w 36 oddziałach, 35 poradniach i 30 pracowniach, zabezpieczając potrzeby zdrowotne mieszkańców północnej części województwa śląskiego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gdy Tusk kopalnie zamyka, Ukraińcy na Śląsku chcą fedrować

Szok na budowach! Sierpniowe tąpnięcie w branży

Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

»»Francuska sieć handlowa Carrefour wycofuje się z Polski – oglądaj w telewizji wPolsce24