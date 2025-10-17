Tanie kredyty rolnicze wyczerpane

Ministerstwo Rolnictwa u Rozwoju Wsi, powołując się na dane przekazane przez banki oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformowało, że limit wynoszący 700 mln złotych, który umożliwiał udzielanie rolnikom tanich kredytów, właśnie się wyczerpał. Resort zapewnia, że będzie poszukiwał kolejnych środków na preferencyjne kredyty obrotowe z rocznym oprocentowaniem do jednego procenta.

Projekt, który miał zapewnić wsparcie w trudnej sytuacji rynkowej, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem rolników – zapewniał dopłatę do oprocentowania i gwarancję spłaty do 80 proc. kwoty kredytu. Jednak zaledwie dwa tygodnie po uruchomieniu programu środki się skończyły, a banki wstrzymały przyjmowanie wniosków. Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do ministra rolnictwa, Stefana Krajewskiego, o pilną interwencję, ostrzegając, że brak dostępu do kredytów grozi zahamowaniem inwestycji i problemami finansowymi wielu gospodarstw.

Oprac. GS