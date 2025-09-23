Trzęsienie ziemi w e-handlu

Sztuczna inteligencja wywraca do góry nogami internetowe zakupy. Zamiast klikania w linki konsumenci coraz częściej ufają rekomendacjom chatbotów. To wielkie wyzwanie dla e-sklepów - czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

Jak pisze „Rz”, czasy, w których internauci polegali na wynikach wyszukiwarek, przechodzą do historii, a pałeczkę przejmują popularne chatboty – to one stają się teraz głównymi dostawcami informacji o markach, firmach czy produktach. I to one mają coraz większy wpływ na to, jaki sklep czy towar zostanie nam zaoferowany.

Gotowe rekomendacje

„Zamiast samodzielnie przeglądać wyniki wyszukiwania, konsumenci otrzymują gotową rekomendację dopasowaną do ich potrzeb. W efekcie to algorytmy zaczynają decydować, które produkty i sklepy znajdą się w centrum uwagi” – podkreśla cytowana przez „Rz” Justyna Walo z firmy ITDS, członkini branżowej izby AI Chamber.

Już nie „SEO”

Gazeta zaznacza, że także z punktu widzenia e-sklepów to rewolucja i zwraca uwagę, że autorzy raportu firmy Trust-Mate.io „Widoczności e-commerce w erze AI” przekonują, że na znaczeniu traci pozycjonowanie pod wyszukiwarki (SEO) na rzecz strategii GEO (z ang. Generative Engine Optimization), czyli optymalizacji treści pod sztuczną inteligencję

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miliardowy przetarg ustawiony pod Niemców?

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

Złoto: pierwsza linia przetrwania

»»Terminal promowy w Gdyni w obcych rękach, czyli repolonizacja według Tuska – oglądaj w telewizji wPolsce24

pap, jb