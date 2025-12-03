Z „chwilówek” Polacy korzystają na potęgę

Październikowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,186 mld zł i była wyższa o 19,9 proc. w ujęciu rocznym - podało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość takiej pożyczki to 2 tys. 486 zł - o 13,4 proc. więcej niż w październiku ub.r.

Jak poinformowało w środę Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w październiku 2025 r. zostało udzielonych 477 tys. pożyczek przy dodatniej dynamice rok do roku, wynoszącej 5,8 proc. Pożyczki do 60 dni stanowiły 71 proc. wartości wszystkich i 86 proc. liczby udzielonych w październiku 2025 r. pożyczek gotówkowych.

„Chwilówek” więcej o 20 proc., średnia wartość 2500 zł

BIK dodało, że w październiku br. wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,186 mld zł i była wyższa o 19,9 proc. rok do roku. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w październiku br. wyniosła 2 tys. 486 zł i była o 13,4 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r.

„W październiku 2025 r. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni udzielono łącznie 79 tys. szt. i na wartość 481 mln zł. W porównaniu z październikiem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o (+12,2 proc.) i wartościowym o (+18,5 proc.). Średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej w październiku 2025 r. na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6 109 zł i była o 5,6 proc. wyższa do średniej kwoty udzielonej w październiku 2024 r.” - podało Biuro.

Liczba pożyczek ratalnych wzrosła w rok o 28,4 proc.

BIK przekazało też dane dotyczące pożyczek ratalnych, udzielanych na finansowanie określonego celu - np. zakupu towarów czy usług. Liczba takich nowych pożyczek w październiku br. zwiększyła się o 28,6 proc. rok do roku, a w ujęciu wartościowym był to wzrost 15,9 proc. Średnia wartość takiej pożyczki to 632 zł - o 9,9 proc. mniej od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej rok wcześniej.

