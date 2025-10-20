Szlak specjalnego znaczenia dla Polski i Litwy otwarty

Łączący Polskę i Litwę odcinek trasy Via Baltica to dużo więcej niż szlak transportowy; nie da się przecenić znaczenia tej drogi dla bezpieczeństwa i obronności - powiedział w poniedziałek prezydent Karol Nawrocki na uroczystości otwarcia odcinka autostrady łączącej dwa kraje.

W poniedziałek prezydent Nawrocki spotkał się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na polsko-litewskim pograniczu, gdzie obaj liderzy wzięli udział w uroczystości otwarcia łączącego dwa kraje odcinka autostrady Via Baltica - jedynego tej klasy połączenia drogowego łączącego kraje bałtyckie z Polską i resztą Europy.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) oraz prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nauseda (L) podczas uroczystości otwarcia odcinka autostrady Via Baltica / autor: PAP/Valdemar Doveiko

Via Baltica – kluczowy dla regionu korytarz transportowy

Podczas uroczystości Nawrocki podkreślił, że łączący Polskę i Litwę wiadukt to z jednej strony fizyczne i symboliczne połączenie dwóch bliskich sobie narodów o wspólnej historii i wartościach, a z drugiej - połączenie trzech państw bałtyckich z resztą Europy. W tym kontekście przypomniał o niedawnych krokach zbliżających kraje bałtyckie do Europy, takie jak niedawna synchronizacja ich sieci energetycznych z siecią europejską oraz odłączenie od sieci rosyjskiej oraz pozyskanie przez Litwinów pływającego terminalu LNG „Independence”.

Droga, którą dziś oficjalnie otwieramy, jest czymś dużo więcej niż szlakiem transportowym; jest łącznikiem który wzmacnia nasze relacje i zbliża społeczeństwa, a także przyczynia się do odporności regionu - mówił prezydent.

Nawrocki zwrócił uwagę na wielkie znaczenie gospodarcze nowej trasy, jak mówił - „kluczowego dla całego regionu korytarza transportowego”, który przyczyni się do zwiększenia inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Prezydent podkreślił jednak, że „nie można przecenić znaczenia” trasy Via Baltica dla bezpieczeństwa i obronności całego regionu.

Droga ta ma dwojakie przeznaczenie. Służy zarówno rozwojowi gospodarczemu, jak i wzmocnieniu zdolności obronnych regionu - zaznaczył prezydent RP.

Autostrada Via Baltica łączy Polskę i Litwę przez przejście graniczne Budzisko-Kalvarija / autor: PAP/Valdemar Doveiko

Nawrocki: relacje polsko-litewskie są na najwyższym poziomie

Podczas konferencji prasowej Nawrocki ocenił, że sprawna realizacja projektu pokazuje m.in. że „relacje polsko-litewskie są na najwyższym poziomie”, a nowa trasa łącząca oba kraje oznacza stworzenie nowych możliwości współpracy. Podkreślił, że budowanie odporności gospodarczej i bezpieczeństwa, to wspólne cele Polski i Litwy, który bardzo intensywnie współpracują w tym obszarze.

Zgodził się z tym prezydent Nauseda, który podkreślił, że obecnie wymiana handlowa między Polską i Litwą sięga 10 mld euro, a poza infrastrukturą transportową oba kraje połączył w ostatnich latach m.in. interkonektor gazowy, a w przyszłości powstanie połączenie energetyczne Harmony Link. Nauseda dodał, że otwarcie pogranicznego odcinka Via Baltica oznacza, że można już przejechać z Wilna do Lizbony korzystając wyłącznie z dróg ekspresowych.

Obaj prezydenci podkreślili też strategiczne i militarne znaczenie trasy, już teraz wykorzystywanej do transportu wojsk m.in. na wspólne ćwiczenia.

To podwójne zastosowanie Via Baltica, wszystkie certyfikaty, które ta trasa posiada (…) to sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi - powiedział prezydent Nawrocki.

Nowo otwarty odcinek autostrady Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija / autor: PAP/Valdemar Doveiko

Projekt Via Baltica to efekt Inicjatywy Trójmorza

Podkreślił też, że powstanie trasy to dowód na skuteczność projektów podejmowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza, zrzeszającej państwa położone między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Jak dodał, kraje Europy środkowo-wschodniej pokazują w tej sposób, że „potrafią realizować ważne dla nich projekty”.

Via Baltica to międzynarodowa trasa, która pełni rolę najważniejszej arterii łączącej Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Jej odcinek w Polsce to przede wszystkim zbudowana na przestrzeni ostatnich lat droga ekspresowa S61, która prowadzi od Ostrowi Mazowieckiej, gdzie łączy się z trasą S8, przez Łomżę, Ełk i Suwałki do granicy z Litwą w Budzisku. W poniedziałek obaj prezydenci wzięli udział w otwarciu ostatniego odcinka po stronie litewskiej, łączącego granicę z Polską z Mariampolem.

PAP, sek

