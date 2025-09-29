Partia Hołowni chce współpracować z PiS w nowej kadencji?!

Poseł Polski 2050 Kamil Wnuk w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” nie wykluczył współpracy z Prawem i Sprawiedliwością w następnej kadencji Sejmu. Jest jednak jeden podstawowy warunek – partia Szymona Hołownia musi dostać się do parlamentu, na co dzisiaj niewiele wskazuje.

Ostatnie dni to kolejna wojna w koalicji rządowej. Szymon Hołownia i część jego posłów nie podnieśli ręki za wyrzuceniem do śmieci projektu prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego przywrócenia pierwotnego, sensownego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wywołało to wściekłość Donalda Tuska, który oskarżył Polskę 2050 o brak lojalności i zasugerował, że takie działania mogą doprowadzić do końca koalicji. Jednocześnie koleni politycy odchodzą z szeregów ugrupowania, przechodząc na przykład do Koalicji Obywatelskiej.

„Jak ktoś zechce nas połknąć, nabawi się niestrawności”

„Nie zostaliśmy skonsumowani” – zapewnia w rozmowie z Dorotą Łosiewicz poseł Polski 2050 Kamil Wnuk. „A jak ktoś zechce nas połknąć, to nabawi się niestrawności. Ja czy minister Gramatyka (Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji – red.) jesteśmy dość obszerni, więc nie będzie z nami lekko” – stwierdził Wnuk.

Zależy im na dobrych relacjach z prezydentem

Kamil Wnuk jest jednym z posłów, którzy opowiedzieli się za dalszymi pracami nad ustawą Karola Nawrockiego. W wywiadzie dla „Sieci” parlamentarzysta podkreśla, że jego partii zależy na dobrych relacjach z prezydentem.

Współpraca z PiS? Możliwa!

Czy Wnuk a może i inni posłowie od Hołowni widzą możliwość współpracy z PiS po wyborach, o ile ich partia przekroczy próg wyborczy?

„W 2023 r. startowaliśmy przeciwko rządowi Mateusza Morawickiego. Jednak będąc w Sejmie, widzę, że jest wiele kwestii, co do których można się porozumieć” – mówi na łamach tygodnika „Sieci” Kamil Wnuk.

„Łatwiej się dogadać w kuluarach niż na sali plenarnej. Jest szerokie pole do współpracy. Są sprawy, w których się zupełnie nie zgadzamy – to np. kwestie światopoglądowe. Jeśli chodzi o gospodarkę, politykę zdrowotną, bezpieczeństwo – wiele nas łączy. A to kluczowe kwestie dla Polaków” – wyjaśnił parlamentarzysta.

Wszedłem do polityki, żeby zmieniać Polskę na lepsze. By to osiągnąć, jestem gotowy rozmawiać z każdym, byle mieć wpływ na rzeczywistość – mówi Kamil Wnuk.

Cały wywiad w nowym wydaniu tygodnika „Sieci”:

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sukces prezydenta! „Oryginalny” CPK dostał drugą szansę

Stellantis wstrzymuje produkcję aut - także w Polsce

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda