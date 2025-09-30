Pętla na szyję Polaków. "Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB"

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony wg unijnej definicji, wzrośnie z 59,8 proc. w 2025 r. do 75,3 proc. w 2029 r. – wynika z opublikowanej we wtorek przez MF Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029.

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2026-2029, jednak dokument przynosi tylko złe wiadomości.

Prognozy i relacja długu do PKB

Ministerstwo przewiduje, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. wyniesie 59,8 proc. PKB, a w 2026 r. wzrośnie do 65,4 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat dług przekroczy wartość referencyjną 60 proc. PKB, co jest alarmującym sygnałem o rosnącym zadłużeniu. W dodatku, według prognoz, do 2029 r. relacja ta ma wzrosnąć aż do 75,3 proc., co jest zjawiskiem, które w długim okresie może poważnie ograniczyć przestrzeń fiskalną państwa i wpłynąć na stabilność gospodarczą

Prognozowana relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniesie 59,8 proc. w 2025 r. i 65,4 proc. w 2026 r., co oznacza, że wartość referencyjna relacji długu EDP do PKB na poziomie 60 proc. zostanie przekroczona w 2026 r. W horyzoncie Strategii relacja ta wzrośnie do 75,3 proc. w 2029 r. – czytamy w dokumencie MF.

Finansowanie długu – iluzoryczne założenia

Iluzoryczna strategia zakłada, że obsługa długu w latach 2027-2029 będzie finansowana przez Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, przy czym środki będą pochodziły z kolejnych emisji obligacji. Taki model, tylko teoretycznie może zapewnić płynność, w praktyce stwarza ryzyko dalszego zadłużania się państwa, zamiast dążenia do stabilizacji finansowej. Z perspektywy zdrowego zarządzania finansami publicznymi, jest to strategia krótkowzroczna, która z czasem może pogłębić problem zadłużenia, zamiast go rozwiązywać.

Przy przyjętych założeniach prognozowana relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 48,9 proc. w 2025 r. i 5 proc. w 2026 r., a następnie będzie rosła, przekraczając poziom 55 proc. w 2027 r. i w horyzoncie prognozy osiągając 59,5 proc. – podało MF.

Wzrost długu publicznego – skokowy charakter

Ministerstwo prognozuje wzrost długu publicznego z 48,9 proc. PKB w 2025 r. do 59,5 proc. w 2029 r. Chociaż wzrost o 10 proc. PKB w ciągu zaledwie czterech lat może być wynikiem stosunkowo wysokich wydatków, to nie przedstawiono żadnych konkretnych działań mających na celu spowolnienie tego procesu. Brak taktyki oszczędnościowej czy proaktywnych reform strukturalnych tylko pogłębia niepokój o przyszłość finansów publicznych.

Strategia?

Strategia Ministerstwa Finansów na lata 2026-2029 nie daje pewności co do dalszej stabilności finansów publicznych. Wzrost długu, brak konkretnych działań oszczędnościowych, a także zależność od emisji obligacji budzą poważne obawy, a prognozowane procedury ostrożnościowe wydają się być reakcją opóźnioną i niewystarczającą.

pap, jb