Kluczowy gazociąg gotowy. Blok w Rybniku otrzyma paliwo

Operator sytemu przesyłowego gazu, Gaz-System oficjalnie zakończył w piątek budowę gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Racibórz. 37-kilometrowy gazociąg o średnicy 1000 mm umożliwi w efekcie podłączenie do sieci przesyłowej budowanego przez PGE w Rybniku bloku na gaz.

Jak poinformował operator, koszt budowy wyniósł ok. 332 mln zł brutto, przy czym inwestycja uzyskała 89,2 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

W Kędzierzynie-Koźlu gazociąg został połączony z infrastrukturą przesyłową na terenie Tłoczni Gazu Kędzierzyn, a w Raciborzu będzie połączony z budowanym gazociągiem relacji Racibórz – Rybnik, dając w sumie 80 km nowej sieci gazowej.

Nowy gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Racibórz liczy 37 km / autor: materiały prasowe gaz-System

Gazociąg pozwoli podłączyć blok gazowy w Rybniku

Gaz-System podkreślił, że podjął decyzję o budowie gazociągu, by móc przyłączyć do sieci przesyłowej gazu budowany przez PGE w Rybniku blok gazowy CCGT o mocy 880 MW. Dodatkowo nowa infrastruktura znacząco zwiększa dostęp do gazu ziemnego w województwach śląskim i opolskim, umożliwiając podłączenie nowych odbiorców.

Na trasie gazociągu pokonanych zostało 36 przeszkód terenowych, takich jak m.in. rzeki, linie kolejowe i drogi przy zastosowaniu metod bezwykopowych. Najdłuższym przejściem podziemnym był horyzontalny przewiert sterowany o długości 972 m, wykonany pod rzeką Odrą na granicy gmin Bierawa i Cisek.

Poprowadzone rury mają średnicę 1000 mm / autor: materiały prasowe Gaz-System

Region zyska stabilne dostawy paliwa

„Zakończenie budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Racibórz to ważny krok, który tworzy strategiczne fundamenty suwerenności naszego państwa. Gazociąg jest częścią systemu, który zwiększa elastyczność i bezpieczeństwo sieci przesyłowej” – podkreślił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie.

Natomiast wiceprezes Gaz-Systemu Elżbieta Kramek wskazała, że gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Racibórz jest jednym z kluczowych elementów infrastruktury, zapewniającym przesył gazu do bloku gazowo-parowego w Rybniku. „Dzięki tej inwestycji region zyska stabilne źródło energii, na bazie którego możliwy będzie rozwój gospodarki oraz poprawa komfortu życia lokalnej społeczności” – dodała.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

PAP

