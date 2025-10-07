Na przystankach stolicy bez zmian. Agora na kolejny rok
AMS Serwis - spółka zależna Agory - zawarł z Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, umowę koncesji na utrzymanie wiat przystankowych oraz wyposażenia dodatkowego na terenie Warszawy w zamian za prawo do eksploatacji powierzchni reklamowych, podała Agora. Szacunkowa wartość umowy to 64,21 mln zł netto.
„Przedmiotem umowy są świadczone na terenie Miasta Stołecznego Warszawy usługi polegające na utrzymaniu 1 640 wiat przystankowych oraz roboty budowlane polegające na relokacji 15 wiat przystankowych w zamian za prawo do eksploatacji paneli reklamowych” - czytamy w komunikacie.
Umowa została zawarta na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia przez na maksymalnie trzy kolejne 6-miesięczne okresy w ramach w pełni uznaniowego prawa opcji przysługującego miastu.
Szacowana przez koncesjodawcę roczna wartość umowy wynosi 64 213 350 zł netto, a wartość miesięcznego czynszu uiszczanego przez AMS została ustalona na kwotę 3,85 mln zł brutto.
Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem radiostacji, działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.
ISBnews, sek
