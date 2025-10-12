Wojsko wyprzedaje auta. Można je nabyć za 6 tys. zł

Agencja Mienia Wojskowego (AMW) organizuje kolejne przetargi na sprzedaż pojazdów wojskowych. W październiku odbędą się one w Bydgoszczy (14 października) i Poznaniu (16 października). W ofercie znajdą się samochody ogólnego przeznaczenia oraz ciężarówki, których ceny zaczynają się od 1,3 tys. zł.

W Bydgoszczy będzie można kupić m.in. Volkswagen Crafter z 2019 r. (26 tys. zł), Lublin II za 2,5 tys. zł, a także Honker 2000 za 11 tys. zł. W Poznaniu oferowane będą pojazdy takie jak Ford Transit (6,5 tys. zł) czy Opel Movano (13 tys. zł).

Zysk ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Po zakończeniu przetargu nabywcy dokonają wpłaty i odbiorą pojazdy w uzgodnionym terminie.

wp, jb